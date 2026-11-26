(VTC News) -

Trong giao tiếp hằng ngày cũng như khi viết văn bản, không ít người băn khoăn giữa hai cách viết “đường sá” và “đường xá”. Cả hai đều gợi liên tưởng đến hệ thống đường đi, giao thông nhưng liệu có thể sử dụng thay thế cho nhau hay không?

Trong từ điển tiếng Việt, đây là danh từ dùng để chỉ hệ thống các con đường, lối đi nói chung trong một khu vực, phục vụ việc đi lại, giao thông.

Âm “s” và “x” có cách phát âm tương đối gần nhau ở một số vùng miền. Đặc biệt, trong giao tiếp thường ngày, sự khác biệt giữa hai phụ âm này không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ.

Ngoài ra, cả hai cách viết đều có cấu tạo gần giống và liên quan đến khái niệm đường đi, giao thông nên người sử dụng càng dễ nhầm lẫn.

“Đường sá” hay “đường xá” viết đúng chính tả. (Ảnh: AI)

Theo bạn, “đường sá” hay “đường xá” mới là cách viết đúng chính tả tiếng Việt? Đừng quên để lại câu trả lời dưới phần bình luận và cùng kiểm tra kiến thức ngôn ngữ của mình nhé!

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