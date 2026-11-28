(VTC News) -

Trong giao tiếp hằng ngày cũng như khi viết văn bản, không ít người băn khoăn giữa hai cách viết “địa lí” và “địa lý”. Sự khác biệt chỉ nằm ở chữ “i” hay “y” nhưng lại khiến nhiều người phân vân khi sử dụng.

Theo từ điển tiếng Việt, từ này dùng để chỉ lĩnh vực nghiên cứu các đặc điểm của Trái Đất, từ địa hình, khí hậu, môi trường tự nhiên đến dân cư, hoạt động kinh tế và mối liên hệ giữa các yếu tố đó. Đây cũng là tên gọi của một môn học quen thuộc trong chương trình giáo dục.

“Địa lí” xuất hiện trong những tài liệu áp dụng quy tắc viết “i” thay cho “y” ở một số trường hợp nhất định. Trong khi đó, “địa lý” là cách viết quen thuộc, được sử dụng phổ biến trong sách, văn bản và giao tiếp hằng ngày.

Hai cách viết “địa lí” và “địa lý” cùng xuất hiện trong từ điển tiếng Việt, khiến nhiều người băn khoăn khi lựa chọn cách sử dụng phù hợp. (Ảnh minh họa: AI)

Theo bạn, “địa lí” hay “địa lý” mới là cách viết chính xác? Hãy để lại câu trả lời và lý giải của mình ở phần bình luận nhé!

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