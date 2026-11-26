(VTC News) -

Bạn hãy quan sát kỹ bảng gồm 9 ô vuông được sắp xếp thành 3 hàng, 3 cột. Trong mỗi ô xuất hiện một trong ba hình cơ bản: hình tròn, hình tam giác hoặc hình vuông, với các cách thể hiện khác nhau như tô đen, tô xám hoặc để trắng.

Nếu nhìn qua bức ảnh, đây có vẻ là câu đố đơn giản. Tuy nhiên, để tìm được đáp án chính xác, bạn cần quan sát mối liên hệ giữa các hình theo cả hàng ngang và hàng dọc.

Vậy hình nào phù hợp nhất để thay thế dấu hỏi ở ô cuối cùng? Hãy dành chút thời gian suy luận và thử thách khả năng tư duy logic của mình nhé!

Thông minh đến mấy cũng phải chào thua trước câu đố này (Ảnh minh họa)

Nếu thực sự giải được câu đố này trong thời gian dưới 10 giây chắc chắn bạn phải là người có IQ cực cao. Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.