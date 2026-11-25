(VTC News) -

Trong tiếng Việt, việc lựa chọn chữ “i” hay “y” ở một số từ vẫn khiến nhiều người băn khoăn. “Lí do” và “lý do” là một trong những trường hợp thường gặp.

Xét về ý nghĩa, hai cách viết này không có sự khác biệt. Cả hai đều dùng để chỉ nguyên nhân hoặc căn cứ giải thích cho một sự việc, hành động hay quyết định.

“Lí do” hay “lý do” là cách viết đúng? (Ảnh minh họa)

“Lí do” xuất hiện trong những tài liệu áp dụng quy tắc viết “i” thay cho “y” ở một số trường hợp nhất định. Trong khi đó, “lý do” là cách viết quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong sách báo, văn bản và giao tiếp hằng ngày.

Theo bạn, “lí do” hay “lý do” mới là cách viết chính xác? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!

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