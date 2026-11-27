(VTC News) -

Trong các câu đố que diêm, những phép tính sai thường được tạo ra bằng cách sắp xếp các que thành những con số và ký hiệu toán học quen thuộc. Nhiệm vụ của người chơi là tìm cách thay đổi vị trí một hoặc nhiều que để biến phép tính ban đầu thành kết quả chính xác.

Ở thử thách lần này, phép tính được đưa ra là: 1 − 1 = 8

Yêu cầu đặt ra là di chuyển đúng 1 que diêm, giữ nguyên các que còn lại để tạo thành một phép tính đúng. Người chơi không được thêm que mới, loại bỏ que diêm hay thay đổi vị trí của nhiều que cùng lúc.

Di chuyển 1 que diêm để có phép tính đúng. (Ảnh: AI)

Để giải câu đố, bạn hãy quan sát kỹ cách sắp xếp các que diêm tạo nên từng chữ số và dấu toán học.

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