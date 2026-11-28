(VTC News) -

Bạn hãy quan sát kỹ bảng hình dưới đây sẽ thấy các ký hiệu ở mỗi cột có sự tương ứng với nhau, trong khi hình dạng bên ngoài cũng thay đổi theo từng hàng.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra quy luật sắp xếp giữa các hình tròn, dấu cộng, hình thoi và những đường bao xung quanh để xác định ký hiệu cần điền vào ô có dấu hỏi. Đừng vội đưa ra đáp án khi chưa quan sát hết cả 3 hàng và 3 cột nhé.

Phải cực kỳ thông minh và tinh mắt mới tìm được ra hình nào còn thiếu.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.