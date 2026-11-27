(VTC News) -

“Sum họp” và “xum họp” khiến nhiều người băn khoăn bởi sự khác biệt giữa hai phụ âm đầu “s” và “x”. Đây cũng là lỗi dễ gặp do đặc điểm phát âm của một số vùng miền, khi hai âm này không được phân biệt rõ ràng trong giao tiếp hằng ngày.

Trong tiếng Việt, động từ này dùng để diễn tả sự tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, đầm ấm sau một thời gian phải sống xa nhau, thường nói về gia đình, người thân.

Đây là một từ ngữ giàu cảm xúc, nó mang ý nghĩa của sự ấm cúng, gắn kết và đoàn viên. Từ ngữ này cũng thường được sử dụng trong văn viết, lời chúc và các bài viết về truyền thống gia đình.

“Sum họp” hay “xum họp” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Vậy theo bạn, giữa “sum họp” và “xum họp”, đâu mới là cách viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận và cùng kiểm tra kiến thức tiếng Việt của mình nhé!

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