(VTC News) -

Câu đố que diêm luôn là thử thách thú vị dành cho những người yêu thích toán học và trò chơi trí tuệ.

Trong thử thách lần này, bạn sẽ đối mặt với phép tính được tạo thành từ những que diêm: 9 + 1 = 2. Tuy nhiên, phép tính hiện tại lại không cho kết quả chính xác.

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển hai que diêm ở vị trí bất kỳ để biến phép tính ban đầu thành một phép tính đúng.

Di chuyển 2 que diêm để có phép tính đúng. (Ảnh: AI)

Đừng vội tập trung vào kết quả cuối cùng là số 2. Thay vào đó, hãy quan sát kỹ từng chữ số và dấu trong phép tính.

Bạn có thể giải câu đố que diêm này trong bao lâu? Hãy chia sẻ đáp án trong phần bình luận nhé!

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