(VTC News) -

Bạn hãy quan sát hình vẽ bên trái, bạn sẽ thấy một cấu trúc gồm nhiều hình vuông lồng vào nhau, kết hợp với các đường ngang, đường dọc và đường chéo tạo thành những hình học phức tạp.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra hình còn thiếu ở vị trí dấu hỏi sao cho khi ghép vào, toàn bộ các đường nét trong bức tranh được nối liền và tạo thành một hình hoàn chỉnh.

Có 6 phương án lựa chọn từ A đến F, nhưng chỉ một đáp án phù hợp với quy luật sắp xếp ban đầu.

Hãy quan sát thật kỹ từng đường nét, đối chiếu các góc và vị trí giao nhau để tìm ra mảnh ghép chính xác. Bạn mất bao lâu để giải được câu đố này?

Thử thách 5 giây tìm ra mảnh ghép còn thiếu trong hình.

Nếu thực sự giải được câu đố này trong thời gian tròn 5 giây chắc chắn bạn phải là người có IQ cực kỳ cao. Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.