CLB Đà Nẵng có chủ tịch và huấn luyện viên trưởng mới

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn quyết định chủ động xin dừng công việc của mình. Ban đầu, SHB Đà Nẵng muốn mời huấn luyện viên Nguyễn Thành Công nhưng bị từ chối. Cuối cùng, người được chọn là ông Trần Minh Chiến.

Mùa vừa qua, huấn luyện viên Trần Minh Chiến có giai đoạn xuất hiện nhằm "giải cứu" câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, đội bóng miền Trung vẫn chia tay V.League. Đáng chú ý, Bình Định thất bại trước chính Đà Nẵng và nhìn đối thủ giành suất đá play-off vào cuối mùa giải.

HLV Lê Đức Tuấn chia tay SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, Đà Nẵng cũng thay đổi ở vị trí chủ tịch câu lạc bộ. Ông Vũ Nam Thắng - người có nhiều đóng góp trong suốt giai đoạn vừa qua cũng rời khỏi "ghế nóng". Nhiều khả năng sẽ có một lãnh đạo khác của ngân hàng SHB - đơn vị tài trợ chính cho câu lạc bộ.

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng sẽ đứng vai trò hỗ trợ cho lãnh đạo mới. Ông Hùng có mặt ở câu lạc bộ Đà Nẵng từ đầu tuần và chủ động sắp xếp một số công việc.

Trước đó, CLB Đà Nẵng còn bổ sung cả ông Yusuke Adachi. Chuyên gia người Nhật Bản từng có thời gian làm việc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam với vai trò giám đốc kỹ thuật trong giai đoạn 2021-2023.

Trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật, VFF đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á cho phép độc lập tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên. Thông qua việc đào tạo HLV và xây dựng hệ thống huấn luyện trẻ, ông Adachi đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nhân lực cho bóng đá Việt Nam.

SHB Đà Nẵng tiếp tục sa sút khi nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 18 V.League 2025/26, qua đó có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Kết quả này khiến đội bóng sông Hàn rơi vào tình thế đầy áp lực.

Trong khi PVF-CAND cầm hòa với CLB Công An Hà Nội, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn một lần nữa tụt xuống đáy bảng xếp hạng. Vòng này, Đà Nẵng đón tiếp Nam Định trên sân nhà.