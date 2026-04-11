Xem trực tiếp bóng đá SLNA vs SHB Đà Nẵng vòng 18 V.League trên kênh nào?

Vòng 18 V.League chứng kiến thêm một trận chung kết ngược giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng trên sân Vinh. Cuộc đối đầu đáng chú ý này diễn ra lúc 18h00 ngày 11/4 và được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play và TV360.

Thời điểm này, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa chính thức trụ hạng. Nhưng về cơ bản đội bóng xứ Nghệ có thể bình tĩnh tích lũy điểm số và cán mốc an toàn. Nhưng tình thế của SHB Đà Nẵng lại "ngàn cân treo sợi tóc". Đội bóng bên bờ sông Hàn bằng điểm PVF nhưng xếp trên nhờ hơn về các chỉ số phụ.

SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn ở phần còn lại của mùa giải.

Thậm chí, họ vẫn đang kém HAGL 3 điểm và kém Đông Á Thanh Hóa 4 điểm. Ở lượt trận sớm, Đông Á Thanh Hóa thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel. HAGL có chuyến làm khách được dự báo đầy thử thách trước Thép Xanh Nam Định. PVF-CAND tiếp đón đội đầu bảng Công an Hà Nội. Nếu thầy trò ông Quang Trãi và cả PVF-CAND cùng để thua, đây là cơ hội cho SHB Đà Nẵng vượt lên.

Dù vậy, mọi chuyện lại không hề đơn giản với câu lạc bộ Đà Nẵng. Sau 2 trận đấu đầy hưng phấn trước PVF-CAND và Ninh Bình, Đà Nẵng lại sa sút khó hiểu ở trận lượt về gặp Công an Hà Nội. Thất bại nặng nề 1-5 ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, khiến họ đối diện nguy cơ xuống hạng lớn hơn.

Thời điểm này, Đà Nẵng phải trông cậy rất nhiều vào kinh nghiệm thi đấu của Quế Ngọc Hải - Đặng Anh Tuấn; sức trẻ và sự bùng nổ của Phạm Đình Duy - Võ Nguyên Hoàng - Nguyễn Minh Quang. Ngoài ra, bộ đôi ngoại binh Lucas Ribamar và Joel đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Sông Lam Nghệ An có thể chỉ cần 1 điểm để bước tiếp trong hành trình trụ hạng nhưng Đà Nẵng phải có được chiến thắng. Chỉ 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An mới giúp Quế Ngọc Hải và đồng đội không bị bỏ lại trên con đường thoát hiểm.