Mưa lớn trút xuống, người dân đi lại khó khăn

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Truy tố các bị can trong vụ phòng khám tuyển bác sĩ rởm, 'vẽ' bệnh moi tiền Viện KSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, Đồng Nai Sau gần 15 ngày tìm kiếm tại xã Minh Đức, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.