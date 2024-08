Vợ tính phí mỗi lần nói chuyện hoặc chăn gối, chồng im lặng 2 năm rồi ly hôn

(VTC News) -

Anh Hao kết hôn với cô Xuan vào năm 2014. Họ có với nhau hai mặt con. Năm 2017, khi người vợ bất ngờ ra quy định hạn chế chuyện sinh hoạt vợ chồng xuống còn một lần mỗi tháng.

Hai năm sau, vào năm 2019, Xuan hoàn toàn từ chối quan hệ tình dục với chồng. Cô cũng nói với những người thân xung quanh rằng anh ngày càng trở nên quá béo và yếu kém trong chuyện phòng the.

Người chồng tội nghiệp bị vợ tính phí mỗi lần chăn gối vì thừa cân và kỹ năng kém. (Ảnh minh họa: Adobe Stock)

Bực bội vì bị ép buộc kiêng khem, anh Hao đệ đơn ly hôn vào năm 2021 nhưng đã rút lại đơn sau khi cô Xuan hứa sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ. Hao thậm chí còn sang tên ngôi nhà cho vợ.

Tuy nhiên, sau đó người vợ không giữ lời, tiếp tục hạn chế chuyện chăn gối với chồng mình. Quá đáng hơn, cô tính phí 15 USD (khoảng 400 nghìn đồng) cho bất cứ khi nào anh Hao muốn gần gũi vợ. Thậm chí, cả việc nói chuyện cũng bị tính phí.

Hao đã đệ đơn ly hôn lần thứ hai trong năm nay. Thẩm phán chấp thuận với lý do cuộc hôn nhân của họ "lạnh nhạt và khó hàn gắn". "Thuế tình dục" là yếu tố chính để tòa án đưa ra quyết định này. Trước khi đệ đơn ly hôn lần thứ hai, Hao đã không nói chuyện với vợ trong hai năm. Họ chỉ giao tiếp qua các ứng dụng nhắn tin.

Người vợ không muốn ly dị và kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, nhưng cuối cùng đã bị bác bỏ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bắt bạn đời trả phí cho mỗi lần thân mật. Năm 2014, một người vợ ở Đài Loan yêu cầu chồng trả 60USD (khoảng 1,5 triệu đồng) cho mỗi lần quan hệ tình dục. Người chồng cũng phải đóng các chi phí cho bữa ăn và buổi trò chuyện cùng nhau. Lý do được đưa ra là anh không đóng góp đủ tiền trang trải cuộc sống trong gia đình.

Theo luật sư ly hôn James Sexton ở New York, Mỹ, hai trong các lý do chính dẫn đến ly hôn là vấn đề tiền bạc và phòng the. Tình trạng chăn gối "thiếu "lửa" dễ dẫn đến ngoại tình.