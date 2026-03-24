Chuyên gia cảnh báo những vị sếp ái kỷ hủy hoại sức khỏe nhân viên đến mức nào

(VTC News) -

Làm việc dưới quyền sếp tồi, điều này không chỉ khiến nhân viên gặp khó khăn trong công việc mà còn gây ra nỗi ám ảnh mang tên "ác mộng đêm Chủ nhật" vì sợ thứ Hai phải đi làm. Ngoài tổn thương tinh thần, theo chuyên gia tâm lý, các sếp mắc hội chứng ái kỷ, tự cao tự đại còn có khả năng gây ra những tổn hại sức khỏe thể chất cho nhân viên.

Chuyên gia tâm lý người Mỹ Melissa Croy, người chuyên trị liệu các tổn thương do lạm dụng ái kỷ, cho biết những vị sếp này thường xuất hiện với vẻ ngoài đầy lôi cuốn, tử tế và có vẻ rất đồng điệu với các giá trị của nhân viên. Tuy nhiên, đó thực chất là một chiến thuật có tính toán.

Họ thường tìm hiểu điểm yếu, ưu tiên và giá trị sống của nhân viên nhưng không phải để thấu hiểu, mà để biến chúng thành vũ khí tấn công trong tương lai. Những dấu hiệu nhận biết sếp ái kỷ bao gồm: Thiếu nhạy cảm, thích phô trương quan hệ, vi phạm quy tắc công sở, đổ lỗi cho cấp dưới khi thất bại và thường xuyên cướp công trạng lúc thành công.

Người sếp luôn tự cho bản thân mình đúng gây hại trầm trọng đến sức khỏe nhân viên.

Khi đã nắm thóp được nhân viên, người sếp bắt đầu gia tăng những lời chỉ trích cực đoan, dần dần phá hủy lòng tự trọng và sự tự tin vào năng lực chuyên môn. Họ đặt ra những kỳ vọng phi thực tế, đòi hỏi chất lượng công việc không thể đạt tới và những thời hạn (deadline) bất khả thi.

Sự ngược đãi thường xuyên từ người sếp ái kỷ sẽ bào mòn sức khỏe tinh thần, tích tụ căng thẳng kéo dài. Nếu tình trạng này không được ngăn chặn, nó có thể dẫn đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn mãn tính (PTSD).

Hệ quả của PTSD rất nặng nề, bao gồm mất điều hòa hệ thần kinh, dễ cáu gắt, lo âu xã hội, cảm giác tuyệt vọng và làm tăng nguy cơ tự làm hại bản thân. Đáng lo ngại hơn, những áp lực tâm lý này không dừng lại ở nơi làm việc mà theo nhân viên về tận nhà, biểu hiện trực tiếp qua các triệu chứng thể chất rõ rệt.

Nhân viên bị sang chấn dễ rối loạn giấc ngủ, gặp ác mộng, khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Bên cạnh đó, họ còn dễ mắc các vấn đề về tim mạch như nhịp tim tăng nhanh, đau thắt ngực, chóng mặt, đi kèm nguy cơ cao về huyết áp và các bệnh lý tim mạch.

Ngoài ra do thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, "chiến đấu" với sếp, nhân viên dễ bị đổ mồ hôi không kiểm soát, khó thở. Nguy hiểm hơn là các vấn đề về cơ xương khớp như đau khớp, nhức đầu, căng cơ và làm trầm trọng thêm các cơn đau mãn tính sẵn có. Thậm chí, hệ tiêu hóa cũng bị đình trệ, khiến họ thường xuyên buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi và đau dạ dày.

Vì cơ thể con người không thể duy trì trạng thái hoảng loạn liên tục, chuyên gia Croy nhấn mạnh việc đưa hệ thần kinh trở lại trạng thái nghỉ ngơi là điều sống còn để phục hồi.

Lời khuyên cho những nhân viên đang trong hoàn cảnh này là hãy nỗ lực duy trì các mối quan hệ cá nhân ngoài công việc, tìm lại sự cân bằng giữa đời sống và sự nghiệp. Việc tham gia vào các hoạt động yêu thích sẽ giúp tự thân kết nối lại với giá trị cốt lõi và bản sắc của chính mình.

Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên cũng giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Đồng thời, người nhân viên cũng nên thực hành xây dựng lại lòng tự trọng và sự tự tin, tạo động lực để thay đổi hoàn cảnh hiện tại và thoát khỏi tầm ảnh hưởng độc hại của người sếp ái kỷ.