Giải đi bộ Green Family Walk: Hành trình '3 trong 1' tại Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, giải đi bộ Green Family Walk tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) được thiết kế như một trải nghiệm “3 trong 1”: gắn kết gia đình đa thế hệ, khám phá ngôi nhà xanh chuẩn sống nghỉ dưỡng và tiếp cận cơ hội sở hữu tài sản tự vận hành, sinh lời giữa siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế.

Chất keo gắn kết gia đình đa thế hệ

“Nhà tôi ở chung nhưng mỗi người một nhịp sống. Bố mẹ có tuổi sinh hoạt theo giờ giấc, con cái đi học cả ngày, vợ chồng tôi thường xuyên tăng ca hoặc tiếp khách, trở về nhà lúc bố mẹ con cái đã ngủ. Vì thế tôi rất mong có những dịp kết nối gia đình như thế này”, chị Thu Hương (45 tuổi, phường Tân Thuận) chia sẻ lý do đăng ký tham gia giải đi bộ cho cả gia đình vào ngày 19/4 tới tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Câu chuyện này phản ánh thực tế phổ biến tại TP HCM - đô thị hơn 14 triệu dân với nhịp sống hối hả, áp lực công việc và giao thông quá tải đang dần bào mòn thời gian dành cho gia đình.

Giải đi bộ Green Family Walk sẽ chính thức diễn ra tại Vinhomes Green Paradise vào ngày 19/4

Giải đi bộ Green Family Walk được tổ chức như một “khoảng dừng” cần thiết. Hai cự ly 2 km “Dạo bước An nhiên” và 3,04 km “Sức khỏe bền vững” không đặt nặng thành tích mà hướng tới trải nghiệm. Trên cung đường, các thành viên có thể vừa vận động, vừa trò chuyện, chia sẻ - điều tưởng như đơn giản nhưng ngày càng trở nên xa xỉ trong đời sống đô thị.

Không gian sự kiện còn được mở rộng bằng chuỗi workshop và hoạt động tương tác đa thế hệ, từ “Trạm trải nghiệm sống xanh - sống khỏe”, workshop cho người lớn tuổi “Thế hệ tuổi vàng New Horizon”, đến các hoạt động dành cho trẻ nhỏ như vẽ túi, làm cờ Tổ quốc, tái chế sáng tạo hay trồng cây kỷ niệm. Các trò chơi như phân loại rác, ghép tranh hệ sinh thái rừng ngập mặn… giúp kết nối các thế hệ qua những trải nghiệm chung.

Từ một sự kiện đi bộ, Green Family Walk được định hình như một chất keo gắn kết gia đình, đồng thời choa thấy định hướng phát triển môi trường sống lỹ tưởng cho gia đình đa thế hệ tại Vinhomes Green Paradise.

Ngôi nhà xanh bên biển chỉ cách TP.HCM 13 phút

Trong khuôn khổ giải đi bộ Green Family Walk, các gia đình sẽ có dịp khám phá Vinhomes Green Paradise sau một năm thi công thần tốc.

Nhiều hạng mục hạ tầng, tiện ích đã dần hình thành. Các trục giao thông huyết mạch như đại lộ 120m, đường Tương Lai 50m, đường Ánh Sáng đã hoàn thiện đại lộ 120 m, đường Tương Lai 50 m, trục Ánh Sáng; hệ thống hạ tầng ngầm được triển khai đồng bộ. Các dãy nhà phố đầu tiên, khu khách sạn mini bước vào giai đoạn móng cọc, trong khi các tiện ích quy mô lớn như sân golf, tổ hợp giải trí, y tế, giáo dục… đang được triển khai theo lộ trình.

Các căn biệt thự view biển là “first home” của những gia đình đa thế hệ tại Vinhomes Green Paradise.

Từ đây, hình ảnh về một ngôi nhà xanh, chuẩn sống nghỉ dưỡng bên biển hiện lên sống động.

Chỉ 13 phút từ trung tâm TP.HCM trên chuyến tàu cao tốc Bến Thành – Cần Giờ, cư dân đã có thể bỏ lại phía sau áp lực đô thị, những mảng xám bê tông, khói bụi ô nhiễm, trở về với rừng biển Cần Giờ. Hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000ha, biển Thái Bình Dương hiền hòa, giúp khí hậu nơi đây luôn duy trì chỉ 25-26 độ C, thấp hơn nền nhiệt trong nội đô 2-3 độ.

Biệt thự tại Vinhomes Green Paradise được ví như “resort thu nhỏ” khi sở hữu biển riêng sau nhà, diện tích lớn, thiết kế đa công năng, thông thoáng, đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ.

Một hệ sinh thái tiện ích đồng bộ giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu sống - học tập - nghỉ dưỡng, tạo nên chuẩn sống mới cho các gia đình đa thế hệ.

“Trẻ nhỏ học tại Vinschool, Brighton College; người lớn tuổi chăm sóc sức khỏe tại Vinmec, Vin New Horizon chất lượng 5 sao; cuối tuần cả gia đình có thể vui chơi tại VinWonders, Vincom Mega Mall, công viên, quảng trường…”, chị Hương hình dung về cuộc sống tương lai.

Tài sản tự vận hành, đầu tư bứt phá

An cư tại Vinhomes Green Paradise cũng đồng nghĩa với việc các gia đình được sống tại “thủ phủ du lịch” sôi động hàng đầu châu Á.

Theo định hướng phát triển, siêu đô thị có thể đón hơn 40 triệu lượt khách mỗi năm. Hệ tiện ích được thiết kế để duy trì dòng chảy du lịch liên tục: Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ, định hình điểm đến nghệ thuật - sự kiện của siêu đô thị; bộ đôi sân golf 18 lỗ tái hiện chuẩn mực thi đấu đỉnh cao. Paradise Lagoon rộng hơn 800ha vận hành quanh năm cùng VinWonders 122ha theo mô hình multi-park resort với gần 200 trò chơi, đóng vai trò “lõi lưu trú” kéo dài trải nghiệm.

Tất cả hợp thành một hệ sinh thái vận hành 24/7, không chỉ phục vụ cư dân mà còn liên tục tạo lập, duy trì và gia tăng quy mô dòng du khách, tối ưu thời gian lưu trú và sức chi tiêu.

Không gian thương mại tại Vinhomes Green Parasie có khả năng đáp ứng dòng khách lên tới 40 triệu lượt/năm

Điểm đáng chú ý là hệ tiện ích này không vận hành đơn lẻ, mà được kích hoạt bằng chuỗi sự kiện cộng đồng và thể thao quy mô lớn diễn ra suốt 365 ngày/năm. Khi dòng khách được duy trì theo nhịp sự kiện, nhu cầu lưu trú, ẩm thực, thương mại và dịch vụ cũng được “làm đầy”, mở ra khả năng khai thác thực cho từng sản phẩm.

“Sở hữu ngôi nhà bên biển tại Vinhomes Green Paradise đồng nghĩa với một không gian sống xanh, trong lành hơn, một tài sản có khả năng khai thác, sinh lời vượt trội. Chỉ 13 phút để có được một tài sản giá trị kép, quá dễ dàng để gia đình mình quyết định rời phố cũ về Cần Giờ”, chị Thanh Hương chia sẻ.