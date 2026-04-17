Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

Sáng 17/4, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, sôi động, ý nghĩa. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của 5 cơ quan báo luôn triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, toàn diện với nhiều sáng tạo về mặt hình thức, đổi mới về nội dung.

Cụ thể, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, qua tổng hợp, 5 cơ quan báo chí đã xây dựng, phát sóng, phát hành trên 14.600 sản phẩm báo chí, truyền thông về chủ đề này.

Về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ hai, khóa XIV, các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trở thành trọng tâm tuyên truyền của 5 cơ quan ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

5 cơ quan báo chí chủ lực đã triển khai quy mô lớn, đồng bộ, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các cơ quan thường trú nối cầu thực hiện 3 chương trình phát thanh đặc biệt trong ngày bầu cử. Trong ngày 15/3, Ban Thời sự (VOV1) mở sóng cả ngày để liên tục cập nhật tin tức, thực hiện 50 cầu trực tiếp với các phóng viên, cộng tác viên trên cả nước phản ánh diễn biến cuộc bầu cử.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã đầu tư nhiều diện tích báo, thời lượng phát sóng để tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí chính trị, chủ lực tuyên truyền nổi bật về những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV, tập trung vào hai từ khóa phát triển và tăng trưởng 2 con số…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi làm việc.

Làm rõ hơn về nhiệm vụ xuyên suốt của các cơ quan báo chí trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh đây là nội dung cốt lõi nhất của các cơ quan báo chí chủ lực trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù vậy, hiện nay theo Tổng Giám đốc VOV, nội dung này hiện hình thức thể hiện còn đơn điệu, chậm được đổi mới so với xu hướng truyền thông hiện đại… Điều này dẫn đến hạn chế trong khả năng tiếp cận và lan toả thông tin - đặc biệt là trên môi trường truyền thông số.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đưa ra kiến nghị, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương… để xây dựng lực lượng nòng cốt trong mỗi cơ quan báo chí. Dù đã có Ban Chỉ đạo 35, vẫn cần hình thành các tổ báo chí chuyên trách, đi sâu vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, đạo đức và trình độ lý luận vững vàng.

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần sớm cung cấp, cảnh báo những vấn đề nội dung cần tập trung đấu tranh để các cơ quan báo chí chủ động triển khai", Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng, vị thế mới của VOV khi chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã và đang mở ra không gian, cơ hội phát triển rộng hơn; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới.

Đài Tiếng nói Việt Nam xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Mục tiêu của Đài là xây dựng trở thành nhà sản xuất nội dung Podcast hàng đầu Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của quốc gia là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng - đây là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới; là một vinh dự rất lớn nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm rất cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, đây là cuộc họp đầu tiên trong bối cảnh mới, vì vậy cần sớm xác định cách làm, bước đi, phương pháp, tập trung vào nội dung cơ bản về công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân; từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước ra với bạn bè thế giới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, cần tập trung tuyên truyền sâu sắc về việc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương - đây là trục xương sống, xuyên suốt và phải tuyên truyền thường xuyên liên tục, có phân tích, dẫn dắt để nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo ra niềm tin trong xã hội, cần định hướng được dòng chủ lưu thông tin tích cực.

Đối với điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay cần có những phân tích nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Các cơ quan báo chí cần truyền thông cho các động lực tăng trưởng mới. Chú trọng định hướng thông tin về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa, con người Việt Nam, triển khai sâu, rộng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đối với báo chí, cần xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chủ động làm chủ không gian số, không để mạng xã hội dẫn dắt. Đồng thời, cần hướng tới hình thành một nền tảng số dùng chung giữa các cơ quan báo chí. Việc này cần được triển khai từng bước, nhằm tăng cường liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục tình trạng hoạt động đơn lẻ, thiếu hiệu quả.