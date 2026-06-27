Chính sách tinh giản với người nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 167 về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Áp dụng chính sách tinh giản biên chế với người nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 66.12/2026 của Chính phủ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế, quy định tại Nghị định số 154/2025 của Chính phủ.

Trường hợp khi áp dụng chính sách biên chế nêu trên, nếu trợ cấp tinh giản biên chế đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp tinh giản biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức, thì được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách đối tượng nghỉ việc; dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý (đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/9).

Theo Nghị quyết số 66.12/2026 của Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên do Bí thư đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, các trợ lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và các chức danh của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm không tăng tổng biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.