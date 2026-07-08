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Xuất bản ngày 08/07/2026 10:04 AM
Cập nhật lúc 11:09 AM ngày 08/07/2026

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT xử lý dứt điểm vụ việc tại Đại học Kinh Bắc

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Phó Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tại Đại học Kinh Bắc, bảo đảm quyền lợi học tập của sinh viên.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý thông tin liên quan đến kiến nghị của sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp thông tin báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có đề cập về việc nhiều sinh viên trường Đại học Kinh Bắc phản ánh tình trạng gián đoạn đào tạo kéo dài do tranh chấp nội bộ và sai phạm của nhà đầu tư. Nhà trường bị tạm đình chỉ hoạt động khiến hàng nghìn sinh viên phải nghỉ học không thời hạn, trễ hạn tốt nghiệp, thậm chí nhiều người đã hoàn thành chương trình từ năm 2021 mà vẫn chưa được cấp bằng.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng phương án xử lý toàn diện vụ việc tại Trường Đại học Kinh Bắc. Mục tiêu là bảo đảm đầy đủ quyền lợi học tập của sinh viên theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Thủ tướng về kết quả thực hiện trước ngày 10/7/2026.

Phó Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tại Đại học Kinh Bắc. (Ảnh: Website nhà trường)

Phó Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tại Đại học Kinh Bắc. (Ảnh: Website nhà trường)

Trường Đại học Kinh Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập năm 2012 tại Bắc Ninh. Trước đó, Bộ GD&ĐT xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà trường và đình chỉ hoạt động giáo dục trong 9 tháng do không đáp ứng điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định.

Cùng với quyết định đình chỉ, Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường thực hiện các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người học, trong đó có việc chuyển sinh viên sang cơ sở đào tạo khác nếu đủ điều kiện hoặc xử lý theo quy định đối với những trường hợp không thể tiếp tục đào tạo.

Tuy nhiên, những phản ánh kéo dài của sinh viên về việc chậm học, chậm tốt nghiệp và chưa được cấp bằng đã khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và ổn định hoạt động quản lý giáo dục theo quy định.

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