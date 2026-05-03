Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An

Video mưa đá xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Đàn (Nghệ An)

Chiều 3/5, nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện mưa đá kèm dông lốc mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.

Tại xã Thanh Bình Thọ, bầu trời bất ngờ tối sầm, gió giật dữ dội trước khi mưa đá trút xuống dày đặc. Nhiều viên đá có kích thước lớn, có viên to bằng quả trứng gà, rơi xuống mái nhà gây tiếng động lớn.

Những viên đá to gần bằng quả trứng gà được người dân xã Thanh Bình Thọ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều mái ngói bị vỡ, mái tôn tốc mái, một số công trình hư hỏng nặng. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, cây cối trên địa bàn cũng bị gãy đổ, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị dập nát, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo xã Thanh Bình Thọ cho biết trận mưa xảy ra đột ngột với cường độ mạnh, khiến người dân không kịp ứng phó. Địa phương đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Hiện tượng mưa đá cũng xuất hiện tại nhiều địa phương như Mậu Thạch, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nam Đàn…, gây thiệt hại trên diện rộng, làm hư hỏng nhà cửa, tài sản và cây trồng.

Chiều 3/5 mây đen kéo đến khiến bầu trời xã Quỳnh Lưu và nhiều xã khác ở Nghệ An

Theo cơ quan khí tượng, mưa đá hình thành do không khí lạnh kết hợp nền nhiệt cao, gây đối lưu mạnh trong khí quyển - dạng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra thời điểm giao mùa.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền khuyến cáo người dân theo dõi sát dự báo, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và có biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.