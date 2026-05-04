Chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận biết khi xảy ra mưa đá

Mưa đá, dông lốc cuốn bay nhiều nhà xưởng ở Thái Nguyên, ngày 2/5

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, giai đoạn đầu tháng 5/2026, theo đánh giá sơ bộ, mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp.

Chỉ tính riêng trong chiều tối và đêm 2/5, dông, lốc, mưa đá xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thủ đô Hà Nội. Chiều tối và đêm 3/5, có thêm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng ghi nhận hiện tượng dông lốc, sét và mưa đá.

Những ngày đầu tháng 5, mưa đá xảy ra ở miền Bắc và miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Về dấu hiệu nhận biết khi xảy ra mưa đá, ông Hưởng cho hay, mưa đá là hiện tượng có quy mô rất nhỏ thường đi kèm với các trận dông mạnh trong giai đoạn chuyển mùa.

Mưa đá thường đi kèm những dấu hiệu khá đặc trưng mà người dân có thể chủ động nhận biết như, bầu trời xuất hiện mây dông phát triển mạnh, không khí chuyển từ oi nóng sang mát lạnh rất nhanh, gió giật mạnh, mưa rào lớn kèm theo sấm sét.

"Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ở ngoài trời hoặc dưới các cây lớn", ông Hưởng khuyến cáo.

Dự báo gần, khoảng 8-9/5 lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động. Vì vậy, khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông và lại đối mặt với nguy cơ lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khoảng ngày 5-7/5, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Thời gian mưa tập trung trong khoảng từ chiều đến tối. Trong mưa dông, người dân cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo, khi xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo. Trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-5 và tháng 10-11), khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển. Tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích. Đối với gió giật mạnh, các gia đình cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, người dân cần tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.