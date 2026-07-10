Chia sẻ thông tin xuyên tạc từ Lê Trung Khoa, hơn 50 người bị mời làm việc

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời hơn 50 trường hợp trên địa bàn đến làm việc sau khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội có hành vi bình luận tiêu cực, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc được đăng tải trên các trang, kênh, nhóm của Lê Trung Khoa và một số cá nhân liên quan.

Theo cơ quan công an, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội tại Sơn La tham gia bình luận, chia sẻ các nội dung nêu trên.

Nhằm kịp thời ngăn chặn việc lan truyền thông tin xấu độc trên môi trường mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời hơn 50 trường hợp có liên quan đến làm việc để tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận tiêu cực và chia sẻ thông tin sai sự thật trên các trang mạng nói trên.

Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các xã, phường giáo dục, răn đe 46 trường hợp.

Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp, với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, rời khỏi những hội, nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và cam kết không tái phạm.

Theo Công an tỉnh Sơn La, Lê Trung Khoa, sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, là người đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, người này sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải bài viết, video có nội dung bị xác định là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang dư luận và bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, chỉ theo dõi và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không chia sẻ hoặc bình luận đồng thuận với các nội dung vi phạm pháp luật.