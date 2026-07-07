Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại công ty hóa chất ở Phú Thọ

(VTC News) -

Thông tin từ UBND xã Phù Ninh (Phú Thọ), vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty cổ phần Đông Á vào khoảng 21h ngày 6/7.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với công an, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương và công nhân công ty triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 23h, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà xưởng của Công ty cổ phần Đông Á.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa cùng khói bốc lên ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ lớn, cháy đỏ một góc trời. Lực lượng chức năng đã giải tán những người hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Trước lo ngại về việc cháy hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường, UBND xã Phù Ninh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Công ty cổ phần Đông Á sản xuất hóa chất cơ bản, cung cấp xút (NaOH), clo, axit HCl, Javen và PAC phục vụ xử lý nước, luyện kim, sản xuất giấy, điện tử cùng nhiều ngành công nghiệp khác.

Nhà máy của công ty này tại xã Phù Ninh rộng hơn 3ha, vận hành dây chuyền sản xuất xút - clo với công suất khoảng 20.000 tấn xút quy đặc mỗi năm.