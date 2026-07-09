Cháy nhà máy giày, nhiều người thiệt mạng: Chủ tịch Tập Cận Bình lệnh điều tra

(VTC News) -

Những người mắc kẹt bị làn khói dày đặc bao quanh. (Video: Shanghai Daily/Weibo)

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vụ cháy tại một nhà máy giày đã bùng phát vào khoảng 12h trưa (giờ địa phương) ngày 9/7 tại thành phố Tân Giang, Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết vụ cháy đã gây nhiều thương vong và yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương.

Các đoạn video do CCTV công bố cho thấy ngọn lửa bao trùm tòa nhà nhiều tầng, trong khi cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. Những người bị mắc kẹt xuất hiện trên mái nhà giữa làn khói dày đặc bao quanh.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 12h trưa (giờ địa phương) ngày 9/7 tại thành phố Tân Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Một quan chức lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết đến khoảng 17h40, phần lớn ngọn lửa đã được khống chế, song công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn. 183 nhân viên cứu hỏa cùng 35 xe chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn từ tầng một của nhà máy. Quan chức địa phương cho biết các vật liệu sản xuất giày được lưu trữ trong nhà máy dễ bắt lửa, khiến vụ cháy lan nhanh. Các vật liệu cùng chất kết dính khiến hiện trường bốc mùi rất nồng, gây kích ứng mắt cho lực lượng cứu hộ.

Thành phố Tân Giang, thuộc tỉnh ven biển Phúc Kiến, là một trong những trung tâm sản xuất giày dép và may mặc lớn của Trung Quốc, thường được mệnh danh là “thủ phủ giày dép” của nước này. Theo số liệu chính thức, hàng nghìn doanh nghiệp tại Tân Giang đã sản xuất hơn 1,2 tỷ đôi giày trong năm 2024, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng giày dép toàn cầu.