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Xuất bản ngày 08/07/2026 05:28 PM
Cập nhật lúc 05:29 PM ngày 08/07/2026

Toàn cảnh cháy rừng ở châu Âu: Lửa kéo dài 40km, hơn 10.000 người sơ tán khẩn

(VTC News) -

Cháy rừng lan rộng tại nhiều nước Nam Âu sau các đợt nắng nóng gay gắt, buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.

VTC News
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