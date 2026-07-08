Toàn cảnh cháy rừng ở châu Âu: Lửa kéo dài 40km, hơn 10.000 người sơ tán khẩn

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Lai Châu dẫn đầu các tỉnh Tây Bắc về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,91%, đứng thứ nhất khu vực Tây Bắc, đứng thứ 10 cả nước.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI quyết định 27 nội dung quan trọng Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8, được chia làm 2 đợt để xem xét, quyết định 27 nội dung.

Viên chức quản lý phải tự nguyện từ chức nếu vợ, chồng, con sa vào tệ nạn Viên chức quản lý để người thân vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội phải tự nguyện xin từ chức và xem xét cho từ chức.

Tự uống lại thuốc theo đơn cũ phải nhập viện vì biến chứng nguy hiểm Nhiều người xem đơn thuốc cũ như “kê đơn dự phòng”, tự ý mua lại thuốc giảm đau để dùng tiếp mà không tái khám, dẫn đến nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm.

Video: Khoảnh khắc vòi rồng quét qua cánh đồng Hưng Yên, cuốn bay nhiều mái tôn Người dân ghi lại cảnh tượng vòi rồng xuất hiện sau cơn dông lốc trên cánh đồng xã Bình Thanh (Hưng Yên) khiến nhiều xe máy, mái tôn bị quật đổ, cuốn phăng.

Đà Nẵng dựng ‘bệ phóng’ cho tham vọng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế Từ Công viên phần mềm số 2 đến hệ sinh thái AI, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ, Đà Nẵng đang từng bước định vị vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

TP.HCM tiếp nhận đầu tư 3 đại cảng, chuẩn bị quy hoạch lại hệ thống cảng biển Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, 3 đại cảng sau khi hoàn thành, cùng Cái Mép - Thị Vải sẽ đưa TP.HCM thành trung tâm vận tải biển ở Đông Nam Á và châu Á.

Lần đầu Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn lĩnh vực pháp luật, mức tối thiểu 20 điểm Năm nay, Bộ GD&ĐT lần đầu quy định điểm sàn lĩnh vực pháp luật ở mức 20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe 2026, Y khoa cao nhất 22 Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe năm 2026 tăng ở nhiều ngành, trong đó Y khoa và Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với mức 22 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn khối ngành sư phạm năm 2026, cao nhất 20 Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên năm 2026 từ 17-20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, cao hơn năm trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuyển từ đào tạo theo khả năng sang theo đơn đặt hàng, kết quả đầu ra Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thay đổi tư duy từ 'bằng cấp' sang 'nghề nghiệp', từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra.

XSMT 8/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/7/2026 (VTC News) - XSMT 8/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/7/2026, xổ số miền Trung thứ Tư ngày 8/7/2026, xổ số miền Trung 8/7.

Thủ tướng: Luật phải tạo điều kiện nhiều hơn, chứ không đẩy rủi ro cho cơ sở Thủ tướng quán triệt quan điểm chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tạo điều kiện hơn, chứ không phải đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở.