Cháy tàu cá của ngư dân Gia Lai: 6 chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn

(VTC News) -

Cận cảnh vụ cháy 7 ghe tàu tại cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. (Nguồn: Khám phá Gia Lai)

Tối 9/7, ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin, địa phương đã có thống kê cụ thể thiệt hại trong vụ cháy ghe tàu tối cùng ngày tại khu D, cảng cá Tam Quan.

“Đến thời điểm hiện tại, địa phương thống kê có 8 tàu cá của ngư dân bị cháy, trong đó 6 chiếc bị cháy hoàn toàn, 2 chiếc cháy một phần. Không có thiệt hại về người”, ông Trần Minh Lâm thông tin.

Cụ thể, 6 tàu cá bị cháy tất cả ngư lưới cụ, dầu dự trữ và vật tư trang thiết bị phục vụ đi biển..., gồm 2 tàu của phường Hoài Nhơn Đông, 3 tàu của phường Hoài Nhơn Bắc và 1 tàu của phường Hoài Nhơn. Đây đều là tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân địa phương, có giá trị lớn.

Vụ cháy diễn ra thời điểm có gió to, thuỷ triều rút nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng 20h cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực cảng cá Tam Quan khiến nhiều tàu đang neo đậu bốc cháy.

Theo những người dân quay clip tại hiện trường vụ cháy, ban đầu một trong các tàu cá neo đậu (chưa xác định biển kiểm soát) bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ. Sau đó, tàu bị đứt dây neo, gặp gió lớn trôi dạt, va vào khu vực bến neo đậu trước Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn, làm lửa lan sang nhiều tàu cá ở đây.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tham gia chữa cháy; đồng thời di dời nhiều tàu cá lân cận đến khu vực an toàn nhằm ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai nỗ lực khống chế ngọn lửa bùng phát

Vụ cháy diễn ra vào thời điểm thủy triều rút sâu và có gió to nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, tàu thuyền mắc cạn khó di dời.

Để khống chế đám cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ từ khu vực Phù Mỹ; đồng thời huy động thêm lực lượng PCCC tại Hầm Bình Đê (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các tàu cá đang neo đậu gần đó.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông, nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn vào khoảng 22h40 cùng ngày.

Hiện tại lực lượng chữa cháy đã tách được cụm 6 tàu cá cháy hoàn toàn ra khu vực riêng, 2 tàu cá bị cháy một phần đã được lai dắt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp làm mát khu vực xung quanh để ngăn ngừa cháy lan và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.