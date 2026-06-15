Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội, nhiều người kịp thời thoát nạn

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Trực tiếp bóng đá Bỉ vs Ai Cập, bảng G World Cup 2026 hôm nay Trực tiếp bóng đá Bỉ vs Ai Cập diễn ra lúc 2h ngày 16/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Bỉ đấu với Ai Cập thuộc bảng G World Cup 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Báo chí cần có cách làm mới, tư duy sáng tạo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde, bảng H World Cup 2026: Yamal dự bị Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde diễn ra lúc 23h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha đấu với Cape Verde.

Tổng thống Mỹ: Các tàu thuyền đã bắt đầu đi lại tự do qua eo biển Hormuz Theo ông Donald Trump, các tàu thuyền đã đi lại tự do qua Hormuz, sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết một thỏa thuận điện tử với Iran được ký kết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai cần khai thác lợi thế 'thành phố sân bay' Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đồng Nai cần thay đổi tư duy từ "sản xuất nhiều, xuất khẩu thô" sang "xuất khẩu xanh, xuất khẩu số và có giá trị tăng cao".

Việt Nam kêu gọi các bên sớm ký kết, thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình, kêu gọi các bên sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận.

Vụ dùng điếu cày đánh bạn trai người yêu cũ: Nghi phạm thứ hai ra đầu thú Trương Đức Hưng, đối tượng thứ 2 trong vụ dùng điếu cày hành hung bạn trai người yêu cũ trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) đã ra đầu thú.

World Cup 2026: 'Cơn lốc màu da cam' phủ kín đường phố Mỹ Bất chấp nắng nóng gay gắt, hàng nghìn cổ động viên Hà Lan tuần hành tại Dallas (Mỹ), tạo nên "cơn lốc màu da cam" rực rỡ khuấy động không khí World Cup 2026.

TP.HCM lập 12 đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính Bộ Tư lệnh TP.HCM thành lập 12 đội với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên thực hiện lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại 18 nghĩa trang trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng theo hướng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh chuyển đổi số.

Rộ tin HLV Tunisia bị sa thải sau thảm bại ở World Cup 2026 Tin đồn huấn luyện viên Sabri Lamouchi của đội tuyển Tunisia bị sa thải xuất hiện sau trận thua Thụy Điển 1-5 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026.

Tin mưa lớn ở miền Bắc từ đêm nay, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở Từ đêm nay đến giữa tuần, 11 tỉnh miền Bắc hứng mưa lớn, lượng mưa có nơi vượt mức 300mm, trong đó 5 tỉnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Danh sách kênh VTV trực tiếp Iran vs New Zealand, bảng G World Cup 2026 Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh VTV trực tiếp bóng đá Iran vs New Zealand tại World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 16/6.

Quảng Ninh kỷ luật 3 cán bộ liên quan vụ giám thị đề nghị đổi bài thi Sau khi xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động liên quan đến vi phạm quy chế thi.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.

Bảng xếp hạng bảng E World Cup 2026 mới nhất: Đức chiếm ưu thế Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng E mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Hà Nội đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5km.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chỉnh trang phố cổ, khắc phục việc đào lấp đường Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chỉnh trang khu phố cổ, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng đào, lấp mặt đường xuống cấp.

Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án Trung tâm hành chính TP.HCM Kiểm tra dự án Trung tâm hành chính TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Gia đình ở Khánh Hòa treo thưởng 500 triệu đồng tìm con gái thất lạc 48 năm Sau lần không may để thất lạc con gái lúc đi bán rau cách đây 48 năm, gia đình ở Khánh Hòa đăng tin, treo thưởng 500 triệu đồng mong tìm được người thân.

Xử phạt TikToker 'Khuê Ơi Dậy đi' do đăng clip phân biệt vùng miền P.T.K. là chủ tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” thừa nhận hành vi đăng clip so sánh người dân 2 miền nhằm câu like, câu view trên trang cá nhân của mình.

Thủ tướng: TP.HCM có vai trò đặc biệt trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước Chỉ đạo TP.HCM tập trung phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị, Thủ tướng đặt mục tiêu thành phố khởi công ít nhất 1 dự án trong quý III.

Ngôi sao Bồ Đào Nha xếp Ronaldo ngang hàng Messi Tiền vệ Vitinha cho rằng Ronaldo và Messi là những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Nữ luật sư Việt Nam lập kỳ tích leo 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục Chinh phục thành công đỉnh Denali ở Alaska, Celine Nha Nguyen trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành 'Thất đỉnh' sau gần một thập kỷ theo đuổi giấc mơ.

Máy co màng Yamafuji: Giải pháp đóng gói toàn diện cho doanh nghiệp Máy co màng Yamafuji mang đến giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp tự động hóa khâu đóng gói cuối cùng với hiệu suất vượt trội và chi phí tối ưu.

Gần 100 người tìm kiếm nữ du khách Nga mất tích khi đi dạo ở bờ biển Đà Nẵng Gần 100 người đang khẩn trương tìm kiếm nữ du khách Nga khi nạn nhân được xác định mất tích trong lúc đi dạo ở bờ biển Đà Nẵng.

Kết quả mới nhất về tính tương thích của xăng E10 với các dòng xe ở Việt Nam Theo Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10.

Hà Nội chốt phương án bồi thường cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền được gia hạn ước khoảng 125.000 tỷ đồng.