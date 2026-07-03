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Xuất bản ngày 03/07/2026 04:05 PM
Xuất bản ngày 03/07/2026 04:05 PM

Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại biệt thự liền kề khu đô thị Văn Phú (Hà Nội), nghi ngờ có người mắc kẹt bên trong.

Khoảng 13h20, lửa bùng lên tại biệt thự trong khu liền kề 8, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội). Lửa xuất phát từ tầng 1, nơi đang kinh doanh đồ nội thất ô tô, rồi lan các tầng.

Ngôi nhà cao 4 tầng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp.

Ngọn lửa bốc cao từ đám cháy.

Ngọn lửa bốc cao từ đám cháy.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết lửa bùng lên mạnh ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà. “Khi phát hiện cháy, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, đồng thời nghi có người mắc kẹt bên trong”, nhân chứng kể lại.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động lực lượng tới hiện trường.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động lực lượng tới hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện từ các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Công tác cứu nạn, cứu hộ và dập lửa đang được triển khai.

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