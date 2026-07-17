40 năm tù cho 3 kẻ dàn dựng hiện trường trẻ bị bỏ rơi để buôn bán 8 trẻ sơ sinh

(VTC News) -

Ngày 17/7, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với ba bị cáo: Tống Thị Hồng (SN 1984, trú xã Bình Lục), Đinh Thị Hiên (SN 1992, trú xã Đồng Thịnh) và Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1990, trú xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình).

Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” do TAND tỉnh Ninh Bình mở ngày 17/7. (Ảnh: Nguyễn Sự)

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 8/2025, Tống Thị Hồng sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, liên hệ với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân hoặc người có ý định cho con sơ sinh. Sau khi thỏa thuận khoản tiền “bồi dưỡng”, Hồng tiếp nhận các cháu bé rồi chuyển cho Đinh Thị Hiên.

Tiếp đó, Hiên bàn giao các cháu cho Nguyễn Thị Thu Hoài để tìm các gia đình hoặc nhà chùa có nhu cầu nhận nuôi, đồng thời nâng mức tiền “bồi dưỡng” nhằm hưởng lợi bất chính.

Để che giấu hành vi, Hoài hướng dẫn người nhận nuôi đặt các cháu bé trong giỏ trước cổng chùa hoặc cổng nhà, kèm theo những bức thư viết tay giả danh người mẹ bỏ con. Từ đó, người nhận nuôi có thể trình báo chính quyền địa phương nhằm hợp thức hóa thủ tục khai sinh và nhận nuôi.

Cáo trạng xác định, từ ngày 4/5 đến 30/7/2025, ba bị cáo đã tiếp nhận và chuyển giao 8 trẻ sơ sinh, đều trong độ tuổi từ khoảng 5 ngày đến hơn 1 tháng tuổi, cho các gia đình và nhà chùa để trục lợi.

Trong vụ án này, Tống Thị Hồng hưởng lợi 65 triệu đồng, Đinh Thị Hiên hưởng lợi 40 triệu đồng và Nguyễn Thị Thu Hoài hưởng lợi 120 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo được HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Đinh Thị Hiên và Nguyễn Thị Thu Hoài đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Tống Thị Hồng là mẹ đơn thân, là lao động chính trong gia đình.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hoài, hồ sơ vụ án thể hiện trong quá trình tu tập, bị cáo có nhiều đóng góp được địa phương ghi nhận, đồng thời chính quyền và người dân nơi cư trú cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo bật khóc, bày tỏ sự ân hận và mong sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt Tống Thị Hồng 14 năm tù, Đinh Thị Hiên 13 năm tù và Nguyễn Thị Thu Hoài 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng mức hình phạt đối với ba bị cáo là 40 năm tù.