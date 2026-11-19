(VTC News) -

Tiếng Việt có nhiều từ ngữ dễ gây nhầm lẫn do cách phát âm tương đồng, đặc biệt là những từ có phụ âm đầu hoặc thanh điệu gần giống nhau. “Suôn sẻ” và “suôn xẻ” là một trong những trường hợp như vậy.

Theo từ điển tiếng Việt, đây là tính từ dùng để biểu thị sự việc diễn ra một cách dễ dàng, êm xuôi, không gặp trở ngại, đúng như ý muốn hoặc kế hoạch.

Từ này thường xuất hiện trong những ngữ cảnh như công việc tiến triển thuận lợi, kế hoạch được thực hiện đúng dự kiến hoặc một cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, trong hai từ “suôn sẻ” và “suôn xẻ”, chỉ có một từ viết đúng chính tả.

“Suôn sẻ” hay “suôn xẻ” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Vậy, “suôn sẻ” hay “suôn xẻ” viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời và lý giải của mình ở phần bình luận nhé!

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