(VTC News) -

Trong tiếng Việt, việc nhầm lẫn giữa các từ có âm gần giống nhau khá phổ biến. Một trong những trường hợp dễ gây nhầm lẫn là “chật vật” và “trật vật”. Chỉ khác nhau ở phụ âm đầu nhưng hai cách viết này có thể khiến người dùng phân vân khi đặt câu.

Về mặt ngữ nghĩa, đây là từ dùng để diễn tả trạng thái gặp nhiều khó khăn, trở ngại, phải mất nhiều công sức mới có thể hoàn thành một công việc hoặc đạt được mục tiêu. Từ này thường xuất hiện trong những ngữ cảnh nói về cuộc sống, học tập, lao động và quá trình vượt qua thử thách.

“Chật vật” hay “trật vật” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Trong hai từ “chật vật” và “trật vật”, chỉ có một từ xuất hiện trong từ điển tiếng Việt.

Vậy, “chật vật” hay “trật vật” viết đúng chính tả? Đừng quên để lại câu trả lời ở phần bình luận và xem có bao nhiêu người suy nghĩ giống bạn.

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