Cậu bé 11 tuổi gây kinh ngạc khi thành thạo lái máy bay hạ cánh và cất cánh

Video: Cậu bé 11 tuổi thành thạo hạ cánh và cất cánh máy bay gây sốt trên mạng.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé 11 tuổi thực hiện thành công bài tập hàng không “chạm và cất cánh” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Sự tự tin, tập trung và kỹ năng điều khiển máy bay của phi công nhí khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí có ý kiến nhận xét rằng cậu lái máy bay giỏi hơn hầu hết người lớn.

Nhân vật chính trong clip là Rishi Sharma, cậu bé 11 tuổi nuôi ước mơ trở thành phi công chuyên nghiệp. Video ghi lại quá trình huấn luyện bay của Rishi tại sân bay Oxnard, bang California (Mỹ), nơi cậu ngồi trong buồng lái của chiếc máy bay cỡ nhỏ và thực hiện các thao tác điều khiển cơ bản dưới sự giám sát của người hướng dẫn.

Trong đoạn ghi hình, Rishi thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc khi thực hiện bài tập “touch-and-go”, kỹ thuật hạ cánh chạm đường băng rồi cất cánh trở lại ngay lập tức. Sau khi đưa máy bay tiếp đất nhẹ nhàng, cậu nhanh chóng điều chỉnh công suất động cơ và cánh tà theo hướng dẫn, trước khi cho máy bay tăng tốc và rời đường băng một cách mượt mà.

Người hướng dẫn bay ngay lập tức khen ngợi: “Hạ cánh rất tốt”, ghi nhận sự chính xác trong thao tác của học viên nhỏ tuổi.

Người dùng mạng xã hội hết lời khen ngợi phi công nhí.

Theo giới chuyên môn, “hạ cánh chạm đất rồi cất cánh ngay” là một bài tập huấn luyện phổ biến trong ngành hàng không. Bài tập này yêu cầu phi công hạ máy bay xuống đường băng và cất cánh trở lại mà không dừng hoàn toàn.

Mục tiêu chính là giúp học viên luyện tập liên tục quy trình hạ cánh và cất cánh, từ đó hình thành phản xạ tự nhiên, nâng cao khả năng xử lý tình huống và xây dựng sự tự tin khi điều khiển máy bay. Trong nhiều trường hợp, máy bay gần như không giảm tốc đáng kể trước khi tăng ga để bay lên lần nữa.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Rishi bắt đầu được đào tạo bay từ khi mới 7 tuổi. Quá trình rèn luyện sớm giúp cậu dần làm quen với môi trường buồng lái, các hệ thống điều khiển cũng như những nguyên tắc cơ bản của hàng không.

Sau khi video lan truyền, hàng loạt bình luận tích cực đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kỷ luật và niềm đam mê của cậu bé: “Đây là những gì chúng ta nên dạy cho trẻ em ở trường, những kỹ năng thực sự, có thể trở thành nền tảng cho tương lai của chúng".

Một người hài hước bình luận: “Cậu bé này bay còn giỏi hơn tôi đạp xe nữa". Người xem khác nhận xét: “Thật vui khi thấy cậu ấy hạ cánh nhẹ nhàng và đúng thời điểm như vậy". Nhiều ý kiến đặc biệt ấn tượng với sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát tình huống của Rishi trong buồng lái, yếu tố rất quan trọng đối với phi công.

Bên cạnh những lời khen ngợi, một số người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về giới hạn độ tuổi đối với việc lái máy bay. Trên thực tế, Rishi vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện và chưa đủ điều kiện để sở hữu giấy phép bay chính thức.

Tại nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, độ tuổi tối thiểu để được cấp Giấy phép Phi công Thương mại (Commercial Pilot Licence – CPL) là 18 tuổi. Tuy vậy, nhiều trường dạy bay và câu lạc bộ hàng không trên thế giới vẫn tổ chức các chương trình học nhập môn dành cho trẻ vị thành niên. Những khóa học này cho phép các em làm quen với cấu tạo máy bay, nguyên lý bay và kỹ năng điều khiển cơ bản dưới sự giám sát nghiêm ngặt của huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Các chuyên gia hàng không cho rằng, nghề phi công đòi hỏi sự kết hợp đặc biệt giữa khả năng tập trung cao độ, kỹ năng ra quyết định nhanh và nhận thức tình huống tốt. Đây đều là những năng lực có thể được hình thành từ sớm nếu trẻ được định hướng và rèn luyện trong môi trường phù hợp.