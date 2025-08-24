Hà Nội tuyệt đẹp nhìn từ buồng lái trực thăng kéo cờ đỏ sao vàng

Đây là hoạt động mới nhất nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) của Không quân Việt Nam (Quân chủng Phòng không - Không quân).