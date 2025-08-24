Hà Nội tuyệt đẹp nhìn từ buồng lái trực thăng kéo cờ đỏ sao vàng

Sáng nay (24/8), trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, những chiếc trực thăng mang theo lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc khổng lồ đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, tiến vào trung tâm thành phố trong buổi huấn luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đây là hoạt động mới nhất nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) của Không quân Việt Nam (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh biếc, song hành cùng tiếng động cơ rền vang, đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng khiến nhiều người dân Thủ đô xúc động.
Từ buồng lái trực thăng, Hà Nội mở ra trước mắt với vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ kính. Những tòa cao ốc ở khu vực phía tây thành phố nối tiếp nhau, thể hiện diện mạo năng động của một đô thị đang phát triển.
Xen kẽ trong đó vẫn là những mảng ký ức lịch sử như hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, hồ Tây, hồ Trúc Bạch cùng những mái ngói rêu phong của Hoàng thành Thăng Long – tất cả như hòa quyện trong cùng một tầm nhìn.
Đội hình trực thăng bay qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rồi hướng về Quảng trường Ba Đình – nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể.
Hình ảnh Thủ đô Hà Nội nhìn từ trực thăng kéo cờ đỏ sao vàng.
Hình ảnh cầu Nhật Tân nhìn từ trên cao.
Theo phương án bay phục vụ lễ Quốc khánh, đội hình huấn luyện sáng nay quy tụ gần 30 máy bay các loại, chia thành 9 tốp.
Ngoài trực thăng kéo cờ, còn có máy bay vận tải CASA 295, CASA 212i, các dòng huấn luyện Yak-130, L-39NG và tiêm kích Su-30MK2. Tất cả đều cất, hạ cánh từ ba sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Sự phối hợp chặt chẽ giữa các loại khí tài không chỉ cho thấy trình độ tác chiến, mà còn thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Bình luận