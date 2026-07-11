(VTC News) -

Tây Ban Nha 1 1 Bỉ Ruiz 30‘ 41’ De Ketelaere

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood (California, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ mới nhất tại đây.

Đội hình Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha: Unai Simon (23), Fabian Ruiz (8), Dani Olmo (10), Pedro Porro (12), Aymeric Laporte (14), Alex Baena (15), Rodri (16), Lamine Yamal (19), Mikel Oyarzabal (21), Pau Cubarsi (22), Marc Cucurella (24)

Bỉ: Thibaut Courtois (1), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Kevin De Bruyne (7), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Jeremy Doku (11), Charles De Ketelaere (17), Timothy Castagne (21), Nicolas Raskin (23), Nathan Ngoy (25)

Thông tin Tây Ban Nha và Bỉ trước trận đấu

Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Bỉ vào bán kết, gặp Pháp (thắng Morocco 2-0 ở trận tứ kết trước đó).

Dữ liệu siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Bỉ của Opta nghiêng rõ về La Roja. Tây Ban Nha có 58,3% khả năng thắng trong 90 phút, Bỉ ở mức 19,1%, còn khả năng hai đội phải đá hiệp phụ là 22,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha vào bán kết trong 69,8% mô phỏng. Bỉ có 30,2% cơ hội đi tiếp.

Tây Ban Nha đấu với Bỉ ở tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H, sau đó lần lượt vượt qua Áo và Bồ Đào Nha ở vòng knock-out. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa thủng lưới tại World Cup 2026.

Bỉ cũng đứng đầu bảng G. Sau vòng bảng không quá thuyết phục, đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ rồi hạ Mỹ 4-1 ở vòng 1/8.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha. La Roja bất bại 11 trận gần nhất trước Bỉ, thắng 9 và hòa 2.