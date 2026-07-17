Việt Nam mong doanh nghiệp Hoa Kỳ đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số

(VTC News) -

Ngày 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với đại diện hiệp hội và một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những đóng góp thiết thực và cam kết hợp tác lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đóng góp vào chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ là các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, mà còn là những đối tác đồng hành trong quá trình Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việt Nam nhất quán chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính ổn định, thống nhất và khả năng dự đoán của chính sách.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã triển khai quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính, qua đó giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ; khẳng định cải cách thủ tục hành chính là công việc thường xuyên, liên tục. Các quy trình, thủ tục đã từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã trao đổi về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao việc Việt Nam ban hành các nghị quyết nhằm thúc đẩy các động lực phát triển mới, trong đó có Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; cho rằng đây là dấu ấn quan trọng, tạo thêm niềm tin và khích lệ các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam duy trì đối thoại trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua huy động nguồn lực, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại, thuế, hàng không, năng lượng, hạ tầng, logistics và dịch vụ. Các doanh nghiệp kiến nghị tăng cường tính thống nhất, ổn định và khả năng dự đoán của chính sách; đẩy nhanh việc xem xét, xử lý các thủ tục; đồng thời mở rộng tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực thi các quy định có liên quan.

Trao đổi về các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện các bộ, ngành đã thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc phạm vi phụ trách; đồng thời ghi nhận các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp liên ngành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các cơ quan khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trao đổi trực tiếp với từng doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, chủ động phân loại và xử lý các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các khó khăn, vướng mắc hợp lý và chính đáng của doanh nghiệp cần được lắng nghe, xem xét và xử lý thực chất, có đầu mối và hướng giải quyết cụ thể; đồng thời việc xử lý phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phù hợp với pháp luật, các cam kết quốc tế và yêu cầu phát triển lâu dài của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị và mạng lưới toàn cầu, tích cực tham gia các lĩnh vực ưu tiên, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam, nhất là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ khách quan về môi trường đầu tư, kinh doanh và những nỗ lực cải cách của Việt Nam; đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, cân bằng và cùng có lợi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành công của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam mà còn tạo thêm nền tảng và động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.