Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ 2h ngày 11/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ
Tây Ban Nha 0 0 Bỉ
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ bắt đầu lúc 2h ngày 11/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ (2h ngày 11/7)
Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood (California, Mỹ). Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Bỉ vào bán kết, gặp Pháp (thắng Morocco 2-0 ở trận tứ kết trước đó).
Dữ liệu siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Bỉ của Opta nghiêng rõ về La Roja. Tây Ban Nha có 58,3% khả năng thắng trong 90 phút, Bỉ ở mức 19,1%, còn khả năng hai đội phải đá hiệp phụ là 22,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha vào bán kết trong 69,8% mô phỏng. Bỉ có 30,2% cơ hội đi tiếp.
Tây Ban Nha đứng đầu bảng H, sau đó lần lượt vượt qua Áo và Bồ Đào Nha ở vòng knock-out. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa thủng lưới tại World Cup 2026.
Bỉ cũng đứng đầu bảng G. Sau vòng bảng không quá thuyết phục, đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ rồi hạ Mỹ 4-1 ở vòng 1/8.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha. La Roja bất bại 11 trận gần nhất trước Bỉ, thắng 9 và hòa 2.
Thống kê trước trận Tây Ban Nha và Bỉ đáng chú ý
Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới tại World Cup 2026.
Unai Simon có 609 phút liên tiếp không nhận bàn thua ở World Cup.
Bỉ bất bại 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, gồm 12 chiến thắng và 6 trận hòa.
Bỉ ghi 13 bàn tại World Cup 2026, thành tích cao thứ hai của họ trong một kỳ World Cup.
Đội hình Tây Ban Nha vs Bỉ
Đội hình chính thức của Tây Ban Nha và Bỉ được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (0h30 ngày 11/7, giờ Việt Nam) trên trang chủ FIFA.
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.
Bỉ: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.
Link VTV Go trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ
Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi qua truyền hình hoặc các nền tảng trực tuyến như VTVgo, FPT Play, TV360.
Link VTV Go trực tiếp World Cup 2026 trận Tây Ban Nha vs Bỉ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Người dùng điện thoại có thể tải ứng dụng VTVgo trên Google Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và truy cập biểu tượng World Cup 2026 để theo dõi trận đấu.
Trên máy tính, truy cập website VTVgo và chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để xem luồng phát sóng.
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