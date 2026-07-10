Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ 2h ngày 11/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ bắt đầu lúc 2h ngày 11/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ (2h ngày 11/7)

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood (California, Mỹ). Đội thắng cặp Tây Ban Nha vs Bỉ vào bán kết, gặp Pháp (thắng Morocco 2-0 ở trận tứ kết trước đó).

Dữ liệu siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Bỉ của Opta nghiêng rõ về La Roja. Tây Ban Nha có 58,3% khả năng thắng trong 90 phút, Bỉ ở mức 19,1%, còn khả năng hai đội phải đá hiệp phụ là 22,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha vào bán kết trong 69,8% mô phỏng. Bỉ có 30,2% cơ hội đi tiếp.

Tây Ban Nha đấu với Bỉ ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha đứng đầu bảng H, sau đó lần lượt vượt qua Áo và Bồ Đào Nha ở vòng knock-out. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa thủng lưới tại World Cup 2026.

Bỉ cũng đứng đầu bảng G. Sau vòng bảng không quá thuyết phục, đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ rồi hạ Mỹ 4-1 ở vòng 1/8.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha. La Roja bất bại 11 trận gần nhất trước Bỉ, thắng 9 và hòa 2.