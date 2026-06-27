(VTC News) -

New Zealand 0 1 Bỉ 28' Trossard

Trận đấu giữa New Zealand và Bỉ thuộc bảng G World Cup 2026 diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số New Zealand vs Bỉ mới nhất tại đây.

New Zealand đấu với Bỉ ở lượt trận thứ 3 bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Bỉ áp đảo hoàn toàn trong hiệp một. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng 62%, tung ra 16 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,71. New Zealand dành phần lớn thời gian của hiệp một để co cụm phòng ngự trong vòng cấm. Họ không có cú sút nào về phía khung thành Thibaut Courtois.

Hầu hết cơ hội của đội tuyển Bỉ qua chân Leandro Trossard. Tiền vệ của Arsenal rê dắt, chuyền bóng tạo cơ hội, dứt điểm dội cột, kiếm phạt đền (sau đó bị hủy). Cũng chính anh chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số ở phút 28, trong tình huống phạt góc bóng đập cầu thủ New Zealand rơi xuống ngay trước mặt.

New Zealand chỉ vùng lên trong ít phút sau khi thủng lưới, trước khi đội tuyển Bỉ dồn ép trở lại.

Đội hình New Zealand vs Bỉ

New Zealand đá chính: Max Crocombe (1), Tim Payne (2), Tyler Bindon (4), Joe Bell (6), Marko Stamenic (8), Chris Wood (9), Sarpreet Singh (10), Elijah Just (11), Liberato Cacace (13), Finn Surman (16), Ryan Thomas (23).

Bỉ đá chính: Thibaut Courtois (1), Arthur Theate (3), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Kevin De Bruyne (7), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Jeremy Doku (11), Charles De Ketelaere (17), Hans Vanaken (20), Timothy Castagne (21).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận New Zealand vs Bỉ, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng G như sau.