(VTC News) -

Cộng hòa Séc 0 3 Mexico 54' Chavez 61' Quinones 90+3' Hidalgo

Mexico chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng từ trước trận đấu. Đội chủ nhà tung ra sân đội hình thiếu nhiều trụ cột và chỉ thi đấu cầm chừng. Trong khi đó, Cộng hòa Séc vẫn như 2 trận đấu trước thể hiện chất lượng tổ chức tấn công không cao.

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ và không nhiều điểm nhấn. Mexico kiểm soát bóng 54%, tung ra 5 cú sút với 1 lần trúng đích, trong khi Cộng hòa Séc có 6 cú dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội cộng lại chưa đến 0,5.

Cộng hòa Séc đấu với Mexico ở lượt trận thứ ba bảng A World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cuối hiệp 1, tình hình dần thay đổi khi đội tuyển Mexico tăng cường tấn công với sự cơ động của 2 tiền vệ biên. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Mexico sớm đạt được mục tiêu của mình. Đội tuyển Cộng hòa Séc phòng ngự yếu kém. Phút 54, Romo thoải mái vượt qua 3 hậu vệ đối phương rồi chuyền cho Chavez thoát xuống. Anh dứt điểm khéo léo mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Sau đó, Quinones và Hidalgo liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng và ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-0 cho Mexico. Đội chủ nhà vào vòng trong tiếp theo còn Cộng hòa Séc chính thức bị loại.

Đội hình Cộng hòa Séc vs Mexico

Cộng hòa Séc: Matej Kovar (1), Tomas Holes (3), Robin Hranac (4), Vladimir Coufal (5), Ladislav Krejci (7), Adam Hlozek (9), Lukas Cerv (12), Pavel Sulc (15), Michal Sadilek (18), David Doudera (21), Denis Visinsky (26).

Mexico: Raul Rangel (1), Jorge Sanchez (2), Cesar Montes (3), Edson Alvarez (4), Luis Romo (7), Israel Reyes (15), Julian Quinones (16), Gilberto Mora (19), Mateo Chavez (20), Guillermo Martinez (22), Roberto Alvarado (25).

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