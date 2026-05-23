Xuất bản ngày 23/05/2026 08:57 AM
Cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 23/5

Là đơn vị kinh doanh nhiều năm tại TP.HCM, giá vàng Mi Hồng hôm nay bao nhiêu 1 chỉ là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm.

Giá vàng Mi Hồng hôm nay

Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay được cập nhật vào lúc 8h10 ngày 23/5.

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

15.900.000

16.100.000

đồng/chỉ

999

15.900.000

16.100.000

đồng/chỉ

985

14.150.000

14.400.000

đồng/chỉ

980

14.070.000

14.320.000

đồng/chỉ

950

13.650.000

đồng/chỉ

750

10.250.000

10.600.000

đồng/chỉ

680

9.100.000

9.450.000

đồng/chỉ

610

8.800.000

9.150.000

đồng/chỉ

580

8.200.000

8.550.000

đồng/chỉ

410

5.500.000

5.850.000

đồng/chỉ

Các sản phẩm của vàng Mi Hồng

Vàng Mi Hồng cung cấp đa dạng các sản phẩm bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn, cùng hệ thống trang sức vàng ép vỉ và trang sức thiết kế. Các dòng sản phẩm chính bao gồm:

Vàng miếng

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng là doanh nghiệp vàng bạc đá quý được Ngân hàng nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng. Công ty cung cấp đa dạng các loại vàng miếng SJC với đa dạng trọng lượng như 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng.

Vàng Mi Hồng cung cấp đa dạng các sản phẩm. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn

Nhẫn vàng trơn tại Mi Hồng được chế tác từ vàng nguyên chất 999, với nhiều kiểu dáng từ đơn giản, thanh lịch đến kiểu cách cầu kỳ, sang trọng.

Vàng trang sức

Vàng Mi Hồng cung cấp đa dạng các sản phẩm thời trang như nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền, dây chuyền, lắc tay, và lắc chân. Các sản phẩm đa dạng mẫu mã, từ đơn giản đến cầu kỳ, sang trọng, phù hợp làm quà tặng hoặc phụ kiện làm đẹp.

Hệ thống chi nhánh vàng Mi Hồng

Thương hiệu vàng Mi Hồng chủ yếu hoạt động tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận ở miền Nam (như Vĩnh Long, Đồng Tháp).

Vàng Mi Hồng hiện có 7 chi nhánh, bao gồm:

Trụ sở chính (chi nhánh 7) tại 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Gia Định, TP.HCM (Chợ Bà Chiểu)

Chi nhánh 1 tại số 312 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Gia Định, TP.HCM (Chợ Bà Chiểu)

Chi nhánh 2 tại số 250 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, TP.HCM (Chợ Bình Hòa)

Chi nhánh 3 tại số 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (Ngã Tư Hàng Xanh)

Chi nhánh 4 tại số 366 Bạch Đằng, Phường Bình Thạnh, TP.HCM (Chợ Bà Chiểu)

Chi nhánh Bến Tre tại Ấp Tiên Chánh, Xã Tân Phú, Tỉnh Vĩnh Long.

Chi nhánh Tiền Giang tại Ấp Hòa Quới, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp.

Hãy cập nhật giá vàng miếng hôm nay để nắm được những thông tin mới nhất về giá vàng.

Hoàng Lan (tổng hợp )
