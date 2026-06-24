Cận cảnh nơi xây dựng nhà máy đốt rác phát điện gần 1.600 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà máy đốt rác phát điện được xây dựng ở Quy Nhơn với quy mô khoảng 10ha, công suất xử lý 800 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 15 MW.
Chuyến tàu lượn tự chế chở 11 đứa trẻ được lão nông kéo bằng máy cày chạy trên đồng ruộng Ninh Bình khiến dân mạng mê tít, ước gì mình bé lại để tham gia.
Chỉ còn hơn 2 tháng trước mốc khánh thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm đang tăng tốc thi công, nhiều hạng mục đã dần hiện rõ.
Chính sách cứng rắn từ Fed đang phủ bóng lên thị trường tiền số khi giới đầu tư ồ ạt mua quyền chọn bán Bitcoin, thậm chí dự báo giá có thể lao dốc về 52.000 USD.
Trong tương lai, hạ tầng năng lượng không chỉ là nhà máy hay đường dây truyền tải điện mà phải là hạ tầng thông minh, vận hành trên nền tảng dữ liệu, công nghệ số.
Vàng nữ trang ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và giá trị kinh tế.
Từ ngày 1/7, Nghệ An thí điểm hệ thống KPI tại 9 cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
Giá tiêu hôm nay 24/6 ghi nhận Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 500 đồng/kg, thị trường thế giới biến động nhẹ, Việt Nam giữ giá ổn định.
Vụ cháy trên USS Gerald R. Ford khiến hơn 600 thủy thủ mất chỗ ở và làm lộ rõ những áp lực mà Hải quân Mỹ đang phải đối mặt khi triển khai các tàu sân bay.
Từ Bến Thành - Cần Giờ đến metro Hà Nội, VinSpeed đang từng bước khẳng định vị thế tại các dự án đường sắt quy mô lớn trải dài khắp cả nước.
Khi được chẩn đoán ung thư đã xâm lấn sang bàng quang, bệnh nhân 61 tuổi được quyết định điều trị theo một hướng hoàn toàn khác, giúp người bệnh vượt qua “cửa tử”.
Sở hữu 4 thủ khoa chuyên và một thủ khoa kép môn Văn, lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy còn có 39/42 học sinh đỗ chuyên với 99 lượt trúng tuyển.
Hành khách chịu đắt để đi máy bay là vì muốn tiết kiệm thời gian, bị hoãn chuyến 2 tiếng thì lợi thế đó đã mất rồi, không nên chờ đến 4 giờ mới hoàn tiền vé.
Ngày 24/6 được đánh giá là nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa, trong đó nhiệt độ ở Hà Nội vượt ngưỡng 40°C kết hợp hiệu ứng đô thị tạo cảm giác bỏng rát cực đoan.
Giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.
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