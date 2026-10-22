Cận cảnh 'bức tường' chống ồn đầu tiên trên đường nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Lật phà tự chế ở Cần Thơ, hai học sinh tử vong
Hai học sinh lớp 12 tử vong sau vụ lật phà tự chế khi cùng nhóm bạn qua kênh Nông Dân, phường Vị Tân, TP Cần Thơ, để đến nhà bạn.
Sư tử trắng ở Thảo Cầm Viên qua đời
Chiều 21/10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo sư tử trắng tên Mimi, loài được chăm sóc tại vườn thú, vừa qua đời.
Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn hợp long thành công sau 8 giờ thi công
Để chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn nhiều tháng, cũng như đối chiếu dữ liệu các năm, để xác định khoảng thời gian "nước đứng".
Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn
Đông đảo người dân TP.HCM có mặt từ rạng sáng 21/10 để chứng kiến cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long lúc 8h, sau hơn một năm thi công.
Sạt lở bờ sông, nông dân Quảng Ngãi bất lực nhìn đất sản xuất bị 'nuốt chửng'
Sạt lở bờ sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi kéo dài cả cây số khiến khoảng 3 ha đất sản xuất của nông dân bị "nuốt chửng".
Chiêm ngưỡng tháp Chăm 1.200 năm tuổi nằm cạnh bờ biển Phan Thiết thơ mộng
Được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ VIII, tháp Po Sah Inư (Lâm Đồng) vẫn đứng sừng sững, trầm mặc với vẻ đẹp nguyên sơ, bí ẩn.
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