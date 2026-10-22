Cận cảnh 'bức tường' chống ồn đầu tiên trên đường nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Tại khu vực này, các trụ cầu và mặt cầu đang trong quá trình xây dựng; mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thiện hơn 70%. Nút giao Phước Thắng có vai trò kết nối tuyến đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu, đưa phương tiện từ cao tốc về khu vực đô thị Vũng Tàu và hướng ra biển.