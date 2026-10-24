Khẩn cấp di dời 141 hộ dân khỏi chung cư có nguy cơ sập đổ ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

UBND phường Khánh Hội ngày 24/10 cho biết đang triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp 141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Để phục vụ việc di dời, TP.HCM bố trí quỹ 141 căn hộ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tất cả 141 căn hộ tạm cư được sửa chữa và có thể lập tức đưa vào sử dụng. Người dân được bố trí chỗ ở tạm thời cho đến khi lựa chọn được chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Chung cư Vĩnh Hội được kiểm định là chung cư cấp D - mức nguy hiểm cao nhất, nhưng nhiều năm nay vẫn còn hàng trăm hộ dân sinh sống. (Ảnh: H. Linh)

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội, cho biết việc di dời khẩn cấp chung cư Vĩnh Hội (Lô A, B, C) là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân, vì công trình có nguy cơ sập đổ.

Chính quyền phường mong muốn các hộ dân đang sống tại chung cư Vĩnh Hội nâng cao ý thức, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc việc di dời. UBND phường cũng ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các mong muốn, nguyện vọng của những hộ dân và sẽ nghiên cứu, đánh giá, tìm phương án phù hợp, thuận tiện cho các hộ dân đúng với quy định của pháp luật.

Chung cư Vĩnh Hội (Lô A, B, C), trước đây thuộc Phường 6, Quận 4, được xây dựng trước năm 1975, gồm 244 căn hộ. Công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vết nứt dọc trần nhà, tường mục nát, cột bê tông gãy đứt lộ rõ lõi thép hoen gỉ.

Năm 2017, chung cư này được kiểm định chất lượng và xác định có nguy cơ sập đổ.

Theo kết quả kiểm định, chung cư này được xếp vào cấp D - mức nguy hiểm cao nhất. Công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Từ năm 2017, sau khi có kết quả kiểm định, đã có 103 trường hợp di dời khỏi chung cư theo kế hoạch và các hộ có nguyện vọng đã được bố trí tái định cư. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 141 hộ chưa đồng thuận di dời.

Hành lang với những mảng bê tông mục nát, đổ sập được chắn lại bằng thép. (Ảnh: H. Linh)

Chính quyền phường đã dựng nhiều bảng đỏ cảnh báo chung cư xuống cấp, nguy cơ sụp đổ. Ở các cầu thang và từng tầng của các dãy nhà cũng đặt nhiều bảng cảnh báo với nội dung tương tự. Người dân cho biết từng có trường hợp 1 người ở tầng 2 bị rơi xuống tầng 1 vì mảng bê tông của hành lang đổ sụp.

Ở hành lang, các lỗ thủng được chắn lại bằng tấm đan thép, nhiều trụ sắt được dựng lên dọc các hành lang để chống đỡ, mái tôn được lắp để che chắn bê tông, gạch đá rơi, nhưng bất an luôn hiện hữu với những người dân ở đây.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, TP hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 và 53 chung cư xây dựng từ năm 1975 đến năm 1994, tập trung nhiều nhất ở khu trung tâm (Quận 1, 5 cũ), đa số là thấp tầng, diện tích nhỏ. Trong đó 63 chung cư với 89 lô nhà thuộc diện phải khẩn trương phá dỡ, xây dựng lại.

Bảng cảnh báo nguy hiểm dựng khắp chung cư. (Ảnh: H. Linh)

Các chung cư này nằm ở 16 phường trung tâm Thành phố, gồm phường Bình Quới, Bình Tây, Chợ Lớn, Gia Định, Tân Sơn Nhì, Thạnh Mỹ Tây, Vũng Tàu, Vườn Lài, Sài Gòn, Nhiêu Lộc, An Đông, Tân Hưng, Cầu Kiệu, Bến Thành, Khánh Hội và Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, khoảng 450 chung cư không thuộc diện phải phá dỡ, nhưng cần kinh phí cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn.