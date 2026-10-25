Toàn cảnh loạt dự án hạ tầng cảng, giao thông ven biển TP.HCM tăng tốc về đích

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân. Công trình cũng được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động logistics, nâng cao khả năng khai thác cụm cảng biển và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.