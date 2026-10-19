Đường xuyên đầm lầy nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa dần về đích

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án từng bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện, nước. Đến nay, các khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành những hạng mục còn lại, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 12.