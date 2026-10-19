Đường xuyên đầm lầy nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa dần về đích

Ngắm 'lá dừa nước' 3.400 tấn vượt cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam
Sau hơn 12 giờ neo đậu trên luồng Soài Rạp, sà lan chở nhịp vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa nước tiếp tục hành trình về bến Bạch Đằng, TP.HCM.
Phụ nữ người Mạ ở Lâm Đồng phòng chống xâm hại trẻ em thế nào?
Bên cạnh giúp nhau làm kinh tế, phụ nữ người Mạ ở phường B’Lao còn tuyên truyền “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em” góp phần giữ gìn an ninh trật tự.
Đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu lá dừa 3.400 tấn kết thúc ngày đầu
Trong ngày đầu, đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn từ Vũng Tàu về bến Bạch Đằng di chuyển 41 hải lý, tương đương 75km, kết thúc hải trình lúc hơn 17h.
Lũ cuốn gây sạt lở nghiêm trọng ở đèo Đa Mi, Lâm Đồng
Mưa lớn, nước lũ đổ về cuốn hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp Quốc lộ 55, gây sạt lở vườn, vùi lấp, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở đèo Đa Mi, Lâm Đồng.
Sự thật về công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh được chấm 4,3 sao trên Google Maps
Với hàng loạt video hài hước từ giới trẻ, công viên Lãm Làng bỗng gây sốt mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm và loạt đánh giá 4,3 sao trên Google Maps.
Cận cảnh đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu 3.400 tấn vượt sông về Bến Bạch Đằng
Hơn 5h30 sáng 18/10, đoàn tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn từ nhà máy Đại Dũng ở Rạch Dừa bắt đầu vượt sông, tiến về Bến Bạch Đằng, TP.HCM.
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