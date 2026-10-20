Cận cảnh đường ven biển hơn 6.500 tỷ đồng nối TP.HCM với Lâm Đồng

Đáng chú ý, đoạn cầu cạn phía biển uốn lượn song song với tuyến đường cũ qua đèo Nước Ngọt, kết nối xã Long Hải và Phước Hải, là một trong những hạng mục nổi bật của dự án. Công trình đã được thông xe vào cuối tháng 6, góp phần cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực đèo ven biển.