Cận cảnh đường ven biển hơn 6.500 tỷ đồng nối TP.HCM với Lâm Đồng

Thái Nguyên: Tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho giáo dân Ba Bể
Sở Dân tộc và Tôn giáo Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và an ninh trật tự cho đồng bào Công giáo tại Giáo họ Ba Bể.
Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn chạy tiến độ để phục vụ Nhân dân Tết 2027
"Dự kiến cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành trước 30/4/2027, nhưng chúng tôi cố gắng đẩy nhanh, mong muốn làm sao công trình phục vụ bà con dịp Tết Nguyên đán".
Chàng trai đưa món ăn truyền thống Ê Đê nổi tiếng khắp cõi mạng
Với giá 15.000-20.000 đồng/bịch, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) đưa món vếch bò truyền thống của người Ê Đê đến gần hơn với thực khách.
Đường xuyên đầm lầy nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa dần về đích
Sau 8 năm khởi công tuyến 991B nối cảng Cái Mép - Thị Vải kết nối hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đạt khoảng 95% khối lượng và dự kiến thông xe tháng 12.
Ngắm 'lá dừa nước' 3.400 tấn vượt cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam
Sau hơn 12 giờ neo đậu trên luồng Soài Rạp, sà lan chở nhịp vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa nước tiếp tục hành trình về bến Bạch Đằng, TP.HCM.
Phụ nữ người Mạ ở Lâm Đồng phòng chống xâm hại trẻ em thế nào?
Bên cạnh giúp nhau làm kinh tế, phụ nữ người Mạ ở phường B’Lao còn tuyên truyền “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em” góp phần giữ gìn an ninh trật tự.
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