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Xuất bản ngày 24/10/2026 02:54 PM
Xuất bản ngày 24/10/2026 02:54 PM

Du khách nước ngoài 'xuyên không' trải nghiệm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

MINH MINH - THIÊN TRANG
MINH MINH - THIÊN TRANG
(VTC News) -

Được chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập qua kính thực tế ảo, nữ du khách Nga xúc động, gọi đây là trải nghiệm tuyệt vời.

Sáng 24/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đưa người dân và du khách trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Sáng 24/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đưa người dân và du khách trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Thông qua kính VR, chị Anna, một du khách Nga, được hòa mình vào không gian Quảng trường Ba Đình trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thông qua kính VR, chị Anna, một du khách Nga, được hòa mình vào không gian Quảng trường Ba Đình trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chia sẻ sau trải nghiệm, chị Anna (nữ du khách Nga) không giấu được sự xúc động: “Đây quả thật là một điều tuyệt vời. Khoảnh khắc được nhìn thấy Quảng trường Ba Đình và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã khóc. Không khí ấy khiến tôi xúc động”.

Chia sẻ sau trải nghiệm, chị Anna (nữ du khách Nga) không giấu được sự xúc động: “Đây quả thật là một điều tuyệt vời. Khoảnh khắc được nhìn thấy Quảng trường Ba Đình và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã khóc. Không khí ấy khiến tôi xúc động”.

Nữ du khách Nga cho biết: “Tôi sẽ không quên trải nghiệm ngày hôm nay mà các bạn mang đến”.

Nữ du khách Nga cho biết: “Tôi sẽ không quên trải nghiệm ngày hôm nay mà các bạn mang đến”.

Rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến Quảng trường 2/4 để trải nghiệm hoạt động này.

Rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến Quảng trường 2/4 để trải nghiệm hoạt động này.

Du khách chờ đợi đến lượt trải nghiệm kính thực tế ảo.

Du khách chờ đợi đến lượt trải nghiệm kính thực tế ảo.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo Điện tử VTC News phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số của tỉnh.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo Điện tử VTC News phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số của tỉnh.

Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới mẻ, chương trình còn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, giúp người dân và du khách cảm nhận sâu sắc giá trị của ngày độc lập, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua hình thức tiếp cận trực quan, sinh động.

Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới mẻ, chương trình còn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, giúp người dân và du khách cảm nhận sâu sắc giá trị của ngày độc lập, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua hình thức tiếp cận trực quan, sinh động.

Chương trình tại Khánh Hòa mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 26/10.

Chương trình tại Khánh Hòa mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 26/10.

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