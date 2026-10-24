Du khách nước ngoài 'xuyên không' trải nghiệm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Già làng 30 năm gắn bó với rừng, tự nguyện tuần tra biên giới ở Đắk Lắk
Già Y Mosk Hra (SN 1958, dân tộc Ê Đê, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) có 30 năm làm kiểm lâm, nay vẫn bền bỉ vận động người dân bảo vệ rừng, tuần tra đường biên, cột mốc.
Hành trình đưa luật về bản của cô gái H'Mông
Từng vượt sông, lên rẫy tìm sóng để học trực tuyến, Giàng Thị Gầu dùng mạng xã hội làm cầu nối đưa kiến thức, chính sách và pháp luật đến gần với người trẻ H’Mông.
Cầm tay chỉ việc, giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu nhờ công nghệ
Các tổ công nghệ số cộng đồng tại Khánh Hòa đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận công nghệ, cải thiện đời sống.
Phú Thọ lấy ý kiến người dân việc chuyển một phần diện tích về Hà Nội
Từ ngày 22 đến 24/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình tại 148 xã, phường về đề án điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội.
Người phụ nữ M’nông vun đắp tình đoàn kết, đẩy lùi đói nghèo ở vùng biên
Bà Sao H Phon, người có uy tín dân tộc M’nông ở xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) luôn tích cực vận động người dân đoàn kết, tương trợ nhau phát triển, từng bước giảm nghèo.
Đưa pháp luật đến với bà con dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng bằng chuyện đời thường
Bằng những câu chuyện đời thường, Binh đoàn 16 đã giúp người lao động dân tộc thiểu số vùng sâu ở Lâm Đồng dễ hiểu và tiếp thu những chính sách pháp luật.
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