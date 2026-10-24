Du khách nước ngoài 'xuyên không' trải nghiệm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới mẻ, chương trình còn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, giúp người dân và du khách cảm nhận sâu sắc giá trị của ngày độc lập, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua hình thức tiếp cận trực quan, sinh động.