Vì sao ngọn núi giữa lòng Quy Nhơn đang gây 'bão' dư luận?

Ở chiều ngược lại, không ít quan điểm bày tỏ sự băn khoăn khi cho rằng việc “xóa sổ” một ngọn núi nằm giữa lòng đô thị là quyết định quá tốn kém và mang tính “ứng phó thô bạo” với thiên nhiên. Dưới góc độ kỹ thuật địa chất hiện đại, các giải pháp gia cố ta-luy, kè chống sạt lở kết hợp di dời hoàn toàn khả thi để giữ lại mảng xanh tự nhiên. Thậm chí, một số luồng thông tin trên mạng xã hội còn kêu gọi giữ lại núi Một như một “di tích lịch sử” cần được bảo tồn.