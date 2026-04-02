Với bản nâng cấp được đánh giá là lớn nhất trong nhiều năm, Google Maps đã chuyển mình mạnh mẽ từ bản đồ 2D quen thuộc sang không gian 3D sống động nhờ công nghệ Immersive Navigation.

Sự kết hợp giữa AI, dữ liệu vệ tinh và Street View giúp người dùng quan sát lộ trình chi tiết hơn bao giờ hết - từ làn đường, tòa nhà cho đến địa hình thực tế.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xem chế độ bản đồ 3D trên Google Maps chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp việc di chuyển trở nên trực quan và dễ dàng hơn.

Bản đồ 3D trên Google Maps là gì?

Bản đồ 3D là một bước tiến mới trong hệ thống dẫn đường của Google Maps, được thiết kế theo phong cách "dẫn đường nhập vai" (Immersive Navigation).

Thay vì chỉ hiển thị trên mặt phẳng, công nghệ này mang đến hình ảnh không gian ba chiều, với các khối nhà, đường phố và cảnh quan xung quanh được tái hiện gần giống thực tế.

Nhờ vào tính năng này, người dùng có thể dễ dàng hình dung vị trí của mình trong không gian, đặc biệt là khi di chuyển qua những khu vực phức tạp như trung tâm thành phố hoặc các nút giao thông lớn.

Bản cập nhật Google Maps có gì nổi bật?

Một trong những điểm nổi bật là tính năng Immersive Navigation, cho phép dẫn đường theo thời gian thực với hình ảnh 3D trực quan. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng nhận biết các điểm rẽ và hướng đi khi di chuyển.

Ngoài ra, Google cũng đã tích hợp Ask Maps, một trợ lý AI thông minh, cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm một cách tự nhiên hơn.

Thay vì phải gõ các từ khóa cứng nhắc, người dùng có thể đặt câu hỏi như khi trò chuyện với người địa phương, và hệ thống sẽ cung cấp gợi ý phù hợp dựa trên ngữ cảnh.

Cách xem bản đồ 3D trên Google Maps với Immersive Navigation

Để trải nghiệm chế độ 3D, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản ngay trên điện thoại.

Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps, sau đó nhấn vào biểu tượng “Lớp bản đồ” ở góc màn hình.

Trong phần tùy chọn hiển thị, chọn chế độ 3D để kích hoạt.

Bước 2: Sau khi bật 3D, bạn dùng hai ngón tay đặt lên màn hình và vuốt lên trên để chuyển sang góc nhìn nghiêng. Lúc này, các tòa nhà và địa hình sẽ hiển thị nổi khối, tạo cảm giác không gian chân thực hơn.

Lợi ích khi sử dụng chế độ bản đồ 3D

Chuyển sang chế độ bản đồ 3D không chỉ làm cho bản đồ trở nên hấp dẫn hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.

Đầu tiên, chế độ 3D cho phép người dùng quan sát lộ trình một cách trực quan, dễ dàng đối chiếu với môi trường xung quanh để xác định vị trí chính xác.

Điều này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong những khu vực đông đúc hoặc khi lần đầu đến một địa điểm mới.

Ngoài ra, tại các nút giao phức tạp như cầu vượt hay vòng xoay nhiều tầng, bản đồ 3D hiển thị rõ ràng từng làn đường và hướng đi, giúp giảm thiểu tình trạng đi nhầm đường hoặc bỏ lỡ lối rẽ.

Kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), Google Maps còn cung cấp tính năng tìm kiếm thông minh, gợi ý địa điểm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, như quán cà phê có view đẹp, nhà thuốc gần nhất hay địa điểm ăn uống phù hợp.

Chế độ bản đồ 3D trên Google Maps đã nâng tầm trải nghiệm dẫn đường lên một cấp độ mới, trực quan và sinh động hơn rất nhiều.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể khám phá bản đồ theo cách hoàn toàn khác, giúp việc di chuyển trở nên chính xác và thú vị hơn.

Để tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ bản đồ thế hệ mới, hãy đảm bảo cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để trải nghiệm đầy đủ các tính năng AI hiện đại.