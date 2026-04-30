Những thiết bị nên rút điện khi rời nhà nghỉ lễ dài ngày

Khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ, việc đóng gói hành lý và kiểm tra danh sách cần thiết là rất quan trọng. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nhà, bạn cũng nên chú ý đến những thiết bị đang cắm điện. Việc rút phích cắm một số thiết bị không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn trong thời gian vắng mặt.

Theo các chuyên gia, có hai loại thiết bị điện cần được chú ý khi không sử dụng: Thiết bị không an toàn khi cắm điện liên tục và thiết bị tiêu thụ điện năng không cần thiết.

Để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn, người dùng nên rút phích cắm của một số thiết bị trước khi rời khỏi nhà, bao gồm: máy tính để bàn, máy điều hòa, máy sưởi, lò nướng bánh mì, nồi chiên không dầu, các thiết bị nhà bếp tiêu thụ nhiều điện năng khác, pin dự phòng, thiết bị sạc và tivi. Việc này không chỉ giúp giảm nguy cơ cháy nổ mà còn góp phần tiết kiệm chi phí điện hàng tháng.

Các thiết bị không an toàn khi cắm điện liên tục

Một trong những lý do quan trọng nhất các thiết bị được khuyến cáo không cắm điện thiết bị khi không sử dụng là nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ. Các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng, như máy sưởi, có thể tạo ra nhiệt độ cao nếu để bật liên tục. Ngoài ra, những thiết bị này thường dễ bám bụi, làm tăng khả năng xảy ra cháy nếu có tia lửa điện.

Các thiết bị nhà bếp, đặc biệt là nồi chiên không dầu, cũng tiêu thụ lượng điện lớn và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ. Chúng cần làm nóng các bộ phận lớn và tạo ra luồng khí mạnh để chiên thực phẩm. Tương tự, máy nướng bánh mì và lò nướng bánh mì không chỉ tiêu thụ nhiều điện năng mà còn dễ tích tụ vụn bánh mì và thức ăn thừa, có thể bắt lửa.

Máy điều hòa không khí cũng gây ra nhiều vấn đề do lượng điện tiêu thụ cao. Mặc dù không dễ gây cháy nổ trực tiếp, nhưng sự tăng giảm điện áp đột ngột có thể khiến máy quá tải, dẫn đến hỏng hóc cho chính thiết bị hoặc mạch điện mà nó được cắm vào.

Để giảm chi phí khi vắng nhà, người dùng có thể đầu tư vào các thiết bị thông minh giá rẻ để điều khiển máy điều hòa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo vận hành chúng một cách an toàn ngay từ đầu.

Các thiết bị không hiệu quả khi để cắm điện liên tục

Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà khi bạn vắng mặt, việc rút phích cắm các thiết bị điện tử tiêu thụ điện năng ngầm là điều nên làm để bảo vệ thiết bị và tiết kiệm năng lượng. Một ví dụ điển hình là máy tính để bàn. Khi để máy ở chế độ chờ, nếu xảy ra mất điện, ổ cứng và các linh kiện nhạy cảm có thể bị hư hỏng.

Ngoài ra, cần lưu ý đến các thiết bị có pin sạc dung lượng lớn, đặc biệt là pin lithium-ion. Việc để pin luôn trong trạng thái sạc đầy có thể dẫn đến quá nhiệt và làm giảm tuổi thọ của pin. Ngay cả khi không xảy ra sự cố nghiêm trọng, việc sạc quá mức cũng có thể khiến pin hoạt động kém hiệu quả theo thời gian.

Cuối cùng, các thiết bị giải trí như tivi cũng cần được chú ý. Mặc dù chúng không tiêu thụ nhiều điện năng khi ở chế độ chờ, nhưng tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể cao hơn bạn nghĩ. Hơn nữa, tivi hiện đại có thể bị hư hỏng nếu xảy ra hiện tượng tăng điện áp đột ngột, vì vậy việc giảm thiểu rủi ro này là rất cần thiết.