Công nghệ 29/3: WTO ra luật thương mại số, Google thử pin từ gỉ sắt

WTO thông qua bộ quy tắc thương mại số đầu tiên

Tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 ở Cameroon, 66 quốc gia đã đồng ý đưa vào áp dụng bộ quy tắc cơ bản về thương mại số, bất chấp sự phản đối của một số thành viên. Đây là lần đầu tiên thế giới có một khung pháp lý chung cho thương mại điện tử, nhằm tạo môi trường mở và minh bạch hơn cho giao dịch số.

Hình minh họa thương mại điện tử toàn cầu. (Nguồn: AI)

Thỏa thuận này được xem là bước đi lịch sử, khi các nước tham gia chiếm tới 70% thương mại toàn cầu. Nhật Bản và Anh ca ngợi quyết định này sẽ giúp thương mại số trở nên rẻ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số quốc gia như Ấn Độ vẫn phản đối, cho rằng các hiệp định thương mại phải được thông qua bằng đồng thuận toàn diện. Mỹ hiện chưa tham gia, đang xem xét thêm trước khi đưa ra quyết định. Dù vậy, việc 66 thành viên tự tiến hành đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng thương mại số toàn cầu không thể bị trì hoãn.

Pin khổng lồ từ gỉ sắt thay thế lithium

Google đang hợp tác với công ty Form Energy để xây dựng một hệ thống pin sắt-không khí khổng lồ tại Minnesota. Đây là bước đi nhằm giảm phụ thuộc vào lithium và các vật liệu hiếm, đồng thời hỗ trợ kế hoạch đưa 1.900 megawatt năng lượng sạch từ gió và mặt trời vào lưới điện địa phương.

Quá trình gỉ sắt - từ thách thức công nghiệp trở thành giải pháp lưu trữ năng lượng sạch. (Nguồn: Getty Images)

Điểm đặc biệt của loại pin này là tận dụng quá trình gỉ sắt có thể đảo ngược. Khi xả điện, sắt bị oxy hóa thành gỉ; khi nạp lại, dòng điện biến gỉ trở lại thành sắt, giải phóng oxy. Nhờ vậy, pin có thể tái sử dụng vật liệu nhiều lần mà không cần lithium hay natri, đồng thời loại bỏ nguy cơ cháy nổ do không chứa chất dễ cháy.

Dự án được xem là "lớn nhất thế giới" về dung lượng lưu trữ tính theo gigawatt-giờ. Dù các tế bào pin có kích thước khổng lồ, tương đương container vận tải, chúng phù hợp cho các trung tâm dữ liệu. Đây là minh chứng cho xu hướng tìm kiếm giải pháp lưu trữ năng lượng bền vững, song song với sự phát triển của năng lượng hạt nhân.

Công nghệ quang tử mở đường cho siêu máy tính lượng tử

Các nhà nghiên cứu tại MIT vừa phát triển một thiết bị quang tử mới, hứa hẹn giúp siêu máy tính lượng tử mở rộng quy mô vượt xa giới hạn hiện tại. Thay vì dùng điện, chip quang tử sử dụng ánh sáng từ laser mini để xử lý thông tin, cho phép truyền hàng nghìn chùm tia cùng lúc. Đây là bước tiến quan trọng vì các hệ thống lượng tử truyền thống chỉ kiểm soát được số lượng tia laser hạn chế.

Hình minh họa chip quang tử phát tia sáng dữ liệu - bước tiến mới trong siêu máy tính lượng tử. (Nguồn: Getty Images)

Điểm đột phá nằm ở cấu trúc siêu nhỏ trên chip, gọi là "ski jumps", giúp ánh sáng thoát ra khỏi chip một cách có kiểm soát. Nhờ đó, các chùm tia có thể bật/tắt nhanh chóng, mang lại khả năng điều khiển quy mô lớn. Công nghệ này không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn tiết kiệm năng lượng, mở ra tiềm năng giải quyết khối lượng công việc AI khổng lồ.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn: Việc chế tạo chip quang tử đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến sản phẩm hỏng. Ngoài ra, công nghệ này cần hệ thống kiểm soát nhiệt độ tích hợp, khiến việc sản xuất hàng loạt chưa khả thi ngay. Dù vậy, giới khoa học tin rằng quang tử sẽ là chìa khóa cho thế hệ siêu máy tính lượng tử trong tương lai.