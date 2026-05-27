Đắm tàu cá, 11 người gặp nạn: Công an Hải Phòng thông tin

Theo Công an TP Hải Phòng, tính đến 15h30 ngày 27/5, các lực lượng chức năng và ngư dân quanh khu vực đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn trên tàu HP 90666-TS.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 27/5, Trạm Biên phòng Bạch Đằng thuộc Đồn Biên phòng Tràng Cát tiếp nhận trình báo từ ông Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Bắc Ninh) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu NĐ-92568-TS về việc khoảng 3h cùng ngày, khi đang di chuyển cách Đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 10 hải lý, tàu của ông đã phát hiện và kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên đang trôi dạt do gặp sự cố đắm tàu.

Công an TP Hải Phòng xác định tàu cá gặp nạn khi đang trong hải trình từ cảng Mắt Rồng về Đặc khu Bạch Long Vĩ. (Ảnh minh họa: Tiến Thắng)

Qua xác minh nhanh từ cơ quan chức năng, các nạn nhân được cứu sống là thuyền viên trên tàu HP 90666-TS, do ông Phạm Văn Minh (sinh năm 1986, trú tại Khu dân cư số 3, Đặc khu Bạch Long Vĩ) làm chủ.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 11h ngày 26/5, tàu HP 90666-TS rời bến Mắt Rồng, phường Nam Triệu để hành trình đi Đặc khu Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 27/5, tàu bất ngờ bị đắm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có tổng cộng 11 người.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án rà soát, tìm kiếm cứu nạn trên diện rộng tại khu vực tàu đắm.

Với nỗ lực của các lực lượng và ngư dân hoạt động trên vùng biển lân cận, đến nay có 9 người được tìm thấy, còn 2 ngư dân mất tích nhưng chưa xác định được danh tính.

Danh sách những nạn nhân được cứu vớt an toàn gồm: Phan Đăng Dương (SN 1967, quê An Giang); Nguyễn Đức Thái (SN 1968, quê Quảng Nam); Nguyễn Hữu Hưng (SN 1981, quê Thanh Hóa); Nguyễn Tấn Thu (SN 1970, quê Quảng Nam); Nguyễn Tôm (SN 1955, quê Quảng Nam); Lê Thanh Bình (SN 1963, quê Quảng Ngãi); Vũ Văn Dũng (SN 1979, quê TP Hải Phòng); Trần Công Văn (SN 2010, quê TP Đà Nẵng đi tàu ra thăm gia đình) và Nguyễn Hữu Minh Trí (SN 2011, quê Thanh Hóa ra thăm gia đình).